Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 7 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 7 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 7 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 853
2. 196
3. 973
4. 097
5. 674
6. 415
7. 478
8. 063
9. 520
10. 767
11. 144
12. 250
13. 783
14. 147
15. 922
16. 198
17. 280
18. 654
19. 163
20. 856
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 15
• 20
• 22
• 28
• 44
• 47
• 50
• 53
• 54
• 56
• 63
• 67
• 73
• 74
• 78
• 80
• 83
• 96
• 97
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 344
2. 750
3. 652
4. 014
5. 135
6. 302
7. 626
8. 541
9. 112
10. 572
11. 211
12. 256
13. 934
14. 299
15. 582
16. 140
17. 903
18. 617
19. 973
20. 570
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 03
• 11
• 12
• 14
• 17
• 26
• 34
• 35
• 40
• 41
• 44
• 50
• 52
• 56
• 70
• 72
• 73
• 82
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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