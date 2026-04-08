Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 7 de abril de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 7 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 853

2. 196

3. 973

4. 097

5. 674

6. 415

7. 478

8. 063

9. 520

10. 767

11. 144

12. 250

13. 783

14. 147

15. 922

16. 198

17. 280

18. 654

19. 163

20. 856



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 15

• 20

• 22

• 28

• 44

• 47

• 50

• 53

• 54

• 56

• 63

• 67

• 73

• 74

• 78

• 80

• 83

• 96

• 97

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 344

2. 750

3. 652

4. 014

5. 135

6. 302

7. 626

8. 541

9. 112

10. 572

11. 211

12. 256

13. 934

14. 299

15. 582

16. 140

17. 903

18. 617

19. 973

20. 570

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 03

• 11

• 12

• 14

• 17

• 26

• 34

• 35

• 40

• 41

• 44

• 50

• 52

• 56

• 70

• 72

• 73

• 82

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.