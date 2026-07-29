Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 28 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 28 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 28 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 505
2. 534
3. 216
4. 047
5. 422
6. 483
7. 060
8. 496
9. 155
10. 982
11. 919
12. 124
13. 153
14. 835
15. 744
16. 673
17. 366
18. 109
19. 806
20. 962
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 05
• 06
• 09
• 16
• 19
• 22
• 24
• 34
• 35
• 44
• 47
• 53
• 55
• 60
• 62
• 66
• 73
• 82
• 83
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 057
2. 376
3. 066
4. 178
5. 534
6. 254
7. 944
8. 247
9. 823
10. 977
11. 973
12. 416
13. 262
14. 251
15. 165
16. 066
17. 964
18. 024
19. 964
20. 697
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 16
• 23
• 24
• 34
• 44
• 47
• 51
• 54
• 57
• 62
• 64
• 65
• 66
• 73
• 76
• 77
• 78
• 85
• 92
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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