Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 28 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 28 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 505

2. 534

3. 216

4. 047

5. 422

6. 483

7. 060

8. 496

9. 155

10. 982

11. 919

12. 124

13. 153

14. 835

15. 744

16. 673

17. 366

18. 109

19. 806

20. 962



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 05

• 06

• 09

• 16

• 19

• 22

• 24

• 34

• 35

• 44

• 47

• 53

• 55

• 60

• 62

• 66

• 73

• 82

• 83

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 057

2. 376

3. 066

4. 178

5. 534

6. 254

7. 944

8. 247

9. 823

10. 977

11. 973

12. 416

13. 262

14. 251

15. 165

16. 066

17. 964

18. 024

19. 964

20. 697

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 16

• 23

• 24

• 34

• 44

• 47

• 51

• 54

• 57

• 62

• 64

• 65

• 66

• 73

• 76

• 77

• 78

• 85

• 92

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.