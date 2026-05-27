Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 26 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 26 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 26 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 590
2. 964
3. 874
4. 880
5. 431
6. 838
7. 223
8. 810
9. 244
10. 757
11. 249
12. 720
13. 024
14. 944
15. 373
16. 126
17. 094
18. 588
19. 239
20. 706
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 03
• 06
• 10
• 20
• 23
• 24
• 26
• 31
• 38
• 39
• 44
• 49
• 57
• 64
• 73
• 74
• 80
• 88
• 90
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 366
2. 969
3. 535
4. 472
5. 057
6. 269
7. 953
8. 087
9. 801
10. 589
11. 349
12. 202
13. 564
14. 804
15. 892
16. 882
17. 729
18. 827
19. 909
20. 575
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 02
• 04
• 09
• 27
• 29
• 35
• 38
• 49
• 53
• 57
• 64
• 66
• 69
• 72
• 75
• 82
• 87
• 89
• 92
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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