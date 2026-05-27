Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 26 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 26 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 590

2. 964

3. 874

4. 880

5. 431

6. 838

7. 223

8. 810

9. 244

10. 757

11. 249

12. 720

13. 024

14. 944

15. 373

16. 126

17. 094

18. 588

19. 239

20. 706



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 06

• 10

• 20

• 23

• 24

• 26

• 31

• 38

• 39

• 44

• 49

• 57

• 64

• 73

• 74

• 80

• 88

• 90

• 94



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 366

2. 969

3. 535

4. 472

5. 057

6. 269

7. 953

8. 087

9. 801

10. 589

11. 349

12. 202

13. 564

14. 804

15. 892

16. 882

17. 729

18. 827

19. 909

20. 575

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 02

• 04

• 09

• 27

• 29

• 35

• 38

• 49

• 53

• 57

• 64

• 66

• 69

• 72

• 75

• 82

• 87

• 89

• 92



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.