Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 21 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 21 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 21 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 245
2. 799
3. 136
4. 152
5. 014
6. 348
7. 924
8. 089
9. 250
10. 654
11. 316
12. 278
13. 057
14. 771
15. 235
16. 152
17. 332
18. 886
19. 415
20. 921
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 14
• 15
• 16
• 21
• 24
• 32
• 35
• 36
• 45
• 48
• 50
• 52
• 54
• 57
• 71
• 78
• 80
• 86
• 89
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 697
2. 372
3. 556
4. 085
5. 724
6. 828
7. 163
8. 439
9. 161
10. 593
11. 984
12. 483
13. 082
14. 109
15. 426
16. 622
17. 503
18. 831
19. 846
20. 656
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 09
• 22
• 24
• 26
• 28
• 31
• 39
• 45
• 46
• 56
• 61
• 63
• 72
• 82
• 83
• 84
• 85
• 93
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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