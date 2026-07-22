Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 21 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 21 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 245

2. 799

3. 136

4. 152

5. 014

6. 348

7. 924

8. 089

9. 250

10. 654

11. 316

12. 278

13. 057

14. 771

15. 235

16. 152

17. 332

18. 886

19. 415

20. 921



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 14

• 15

• 16

• 21

• 24

• 32

• 35

• 36

• 45

• 48

• 50

• 52

• 54

• 57

• 71

• 78

• 80

• 86

• 89

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 697

2. 372

3. 556

4. 085

5. 724

6. 828

7. 163

8. 439

9. 161

10. 593

11. 984

12. 483

13. 082

14. 109

15. 426

16. 622

17. 503

18. 831

19. 846

20. 656

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 09

• 22

• 24

• 26

• 28

• 31

• 39

• 45

• 46

• 56

• 61

• 63

• 72

• 82

• 83

• 84

• 85

• 93

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.