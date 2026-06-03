Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 2 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 2 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 963

2. 727

3. 518

4. 580

5. 126

6. 649

7. 885

8. 224

9. 083

10. 726

11. 962

12. 178

13. 884

14. 095

15. 722

16. 941

17. 145

18. 000

19. 835

20. 292



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 18

• 22

• 24

• 26

• 27

• 29

• 35

• 41

• 45

• 49

• 62

• 63

• 78

• 80

• 83

• 84

• 85

• 92

• 95



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 653

2. 637

3. 172

4. 243

5. 809

6. 146

7. 246

8. 510

9. 682

10. 736

11. 477

12. 844

13. 379

14. 044

15. 673

16. 009

17. 172

18. 501

19. 403

20. 707

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 03

• 07

• 09

• 10

• 36

• 37

• 43

• 44

• 46

• 53

• 54

• 68

• 70

• 72

• 73

• 77

• 79

• 82

• 90



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.