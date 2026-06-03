Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 2 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 2 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 2 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 963
2. 727
3. 518
4. 580
5. 126
6. 649
7. 885
8. 224
9. 083
10. 726
11. 962
12. 178
13. 884
14. 095
15. 722
16. 941
17. 145
18. 000
19. 835
20. 292
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 18
• 22
• 24
• 26
• 27
• 29
• 35
• 41
• 45
• 49
• 62
• 63
• 78
• 80
• 83
• 84
• 85
• 92
• 95
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 653
2. 637
3. 172
4. 243
5. 809
6. 146
7. 246
8. 510
9. 682
10. 736
11. 477
12. 844
13. 379
14. 044
15. 673
16. 009
17. 172
18. 501
19. 403
20. 707
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 03
• 07
• 09
• 10
• 36
• 37
• 43
• 44
• 46
• 53
• 54
• 68
• 70
• 72
• 73
• 77
• 79
• 82
• 90
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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