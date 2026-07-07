Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 6 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 6 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 6 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 520
2. 453
3. 831
4. 489
5. 235
6. 729
7. 014
8. 428
9. 685
10. 115
11. 672
12. 468
13. 439
14. 822
15. 049
16. 302
17. 550
18. 751
19. 242
20. 522
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 14
• 15
• 20
• 22
• 28
• 29
• 31
• 35
• 39
• 42
• 49
• 50
• 51
• 53
• 68
• 69
• 72
• 85
• 89
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 423
2. 987
3. 307
4. 721
5. 111
6. 730
7. 487
8. 441
9. 307
10. 163
11. 136
12. 313
13. 846
14. 464
15. 395
16. 390
17. 148
18. 875
19. 177
20. 344
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 07
• 11
• 13
• 21
• 23
• 30
• 36
• 41
• 44
• 46
• 48
• 63
• 64
• 75
• 77
• 83
• 87
• 90
• 95
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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