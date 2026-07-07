Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 6 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 6 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 520

2. 453

3. 831

4. 489

5. 235

6. 729

7. 014

8. 428

9. 685

10. 115

11. 672

12. 468

13. 439

14. 822

15. 049

16. 302

17. 550

18. 751

19. 242

20. 522



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 14

• 15

• 20

• 22

• 28

• 29

• 31

• 35

• 39

• 42

• 49

• 50

• 51

• 53

• 68

• 69

• 72

• 85

• 89



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 423

2. 987

3. 307

4. 721

5. 111

6. 730

7. 487

8. 441

9. 307

10. 163

11. 136

12. 313

13. 846

14. 464

15. 395

16. 390

17. 148

18. 875

19. 177

20. 344

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 07

• 11

• 13

• 21

• 23

• 30

• 36

• 41

• 44

• 46

• 48

• 63

• 64

• 75

• 77

• 83

• 87

• 90

• 95



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.