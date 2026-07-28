Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 27 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 27 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 27 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 067
2. 238
3. 773
4. 241
5. 549
6. 991
7. 535
8. 720
9. 454
10. 827
11. 294
12. 606
13. 433
14. 523
15. 271
16. 391
17. 153
18. 419
19. 700
20. 929
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 06
• 15
• 19
• 20
• 23
• 27
• 29
• 33
• 35
• 38
• 41
• 49
• 53
• 54
• 67
• 71
• 73
• 91
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 323
2. 641
3. 584
4. 702
5. 607
6. 616
7. 659
8. 159
9. 289
10. 854
11. 032
12. 607
13. 208
14. 090
15. 020
16. 565
17. 601
18. 712
19. 122
20. 746
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 02
• 07
• 08
• 12
• 16
• 20
• 22
• 23
• 30
• 32
• 41
• 46
• 54
• 59
• 65
• 81
• 84
• 89
• 90
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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