Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 27 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 27 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 067

2. 238

3. 773

4. 241

5. 549

6. 991

7. 535

8. 720

9. 454

10. 827

11. 294

12. 606

13. 433

14. 523

15. 271

16. 391

17. 153

18. 419

19. 700

20. 929



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 06

• 15

• 19

• 20

• 23

• 27

• 29

• 33

• 35

• 38

• 41

• 49

• 53

• 54

• 67

• 71

• 73

• 91

• 94



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 323

2. 641

3. 584

4. 702

5. 607

6. 616

7. 659

8. 159

9. 289

10. 854

11. 032

12. 607

13. 208

14. 090

15. 020

16. 565

17. 601

18. 712

19. 122

20. 746

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 02

• 07

• 08

• 12

• 16

• 20

• 22

• 23

• 30

• 32

• 41

• 46

• 54

• 59

• 65

• 81

• 84

• 89

• 90



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.