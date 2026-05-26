Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 25 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 25 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 646

2. 955

3. 548

4. 066

5. 407

6. 227

7. 557

8. 131

9. 452

10. 005

11. 871

12. 426

13. 194

14. 691

15. 674

16. 203

17. 035

18. 915

19. 995

20. 690



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 05

• 07

• 15

• 26

• 27

• 31

• 35

• 46

• 48

• 52

• 55

• 57

• 66

• 71

• 74

• 90

• 91

• 94

• 95



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 783

2. 815

3. 111

4. 880

5. 487

6. 705

7. 821

8. 390

9. 329

10. 063

11. 264

12. 608

13. 862

14. 088

15. 754

16. 998

17. 736

18. 412

19. 938

20. 033

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05

• 08

• 11

• 12

• 15

• 21

• 29

• 33

• 36

• 38

• 54

• 62

• 63

• 64

• 80

• 83

• 87

• 88

• 90

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.