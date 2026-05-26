Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 25 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 25 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 25 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 646
2. 955
3. 548
4. 066
5. 407
6. 227
7. 557
8. 131
9. 452
10. 005
11. 871
12. 426
13. 194
14. 691
15. 674
16. 203
17. 035
18. 915
19. 995
20. 690
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 03
• 05
• 07
• 15
• 26
• 27
• 31
• 35
• 46
• 48
• 52
• 55
• 57
• 66
• 71
• 74
• 90
• 91
• 94
• 95
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 783
2. 815
3. 111
4. 880
5. 487
6. 705
7. 821
8. 390
9. 329
10. 063
11. 264
12. 608
13. 862
14. 088
15. 754
16. 998
17. 736
18. 412
19. 938
20. 033
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 05
• 08
• 11
• 12
• 15
• 21
• 29
• 33
• 36
• 38
• 54
• 62
• 63
• 64
• 80
• 83
• 87
• 88
• 90
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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