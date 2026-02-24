Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 23 de febrero de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 23 de febrero de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 23 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 421
2. 334
3. 669
4. 494
5. 252
6. 784
7. 986
8. 269
9. 890
10. 668
11. 734
12. 544
13. 885
14. 808
15. 730
16. 417
17. 413
18. 224
19. 754
20. 053
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 08
• 13
• 17
• 21
• 24
• 30
• 34
• 35
• 44
• 52
• 53
• 54
• 68
• 69
• 84
• 85
• 86
• 90
• 92
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 456
2. 701
3. 949
4. 891
5. 653
6. 806
7. 964
8. 779
9. 727
10. 484
11. 303
12. 199
13. 370
14. 290
15. 850
16. 457
17. 983
18. 351
19. 871
20. 285
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 03
• 06
• 27
• 49
• 50
• 51
• 53
• 56
• 57
• 64
• 70
• 71
• 79
• 83
• 84
• 85
• 90
• 91
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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