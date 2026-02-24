Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 23 de febrero de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 23 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 421

2. 334

3. 669

4. 494

5. 252

6. 784

7. 986

8. 269

9. 890

10. 668

11. 734

12. 544

13. 885

14. 808

15. 730

16. 417

17. 413

18. 224

19. 754

20. 053

Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 08

• 13

• 17

• 21

• 24

• 30

• 34

• 35

• 44

• 52

• 53

• 54

• 68

• 69

• 84

• 85

• 86

• 90

• 92

• 94

Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 456

2. 701

3. 949

4. 891

5. 653

6. 806

7. 964

8. 779

9. 727

10. 484

11. 303

12. 199

13. 370

14. 290

15. 850

16. 457

17. 983

18. 351

19. 871

20. 285

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 03

• 06

• 27

• 49

• 50

• 51

• 53

• 56

• 57

• 64

• 70

• 71

• 79

• 83

• 84

• 85

• 90

• 91

• 99

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.