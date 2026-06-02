Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 1 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este lunes 1 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 1 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 670
2. 957
3. 377
4. 251
5. 284
6. 572
7. 699
8. 610
9. 284
10. 153
11. 511
12. 256
13. 828
14. 016
15. 211
16. 520
17. 379
18. 269
19. 600
20. 189
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 03
• 10
• 11
• 16
• 20
• 28
• 35
• 51
• 53
• 56
• 57
• 69
• 70
• 72
• 77
• 79
• 84
• 89
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 228
2. 415
3. 464
4. 394
5. 786
6. 159
7. 002
8. 748
9. 091
10. 325
11. 570
12. 486
13. 043
14. 390
15. 984
16. 725
17. 246
18. 993
19. 506
20. 150
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 06
• 12
• 15
• 20
• 25
• 28
• 43
• 46
• 48
• 50
• 59
• 64
• 70
• 84
• 86
• 90
• 91
• 93
• 94
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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