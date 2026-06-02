Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer lunes 1 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el lunes 1 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 670

2. 957

3. 377

4. 251

5. 284

6. 572

7. 699

8. 610

9. 284

10. 153

11. 511

12. 256

13. 828

14. 016

15. 211

16. 520

17. 379

18. 269

19. 600

20. 189



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 03

• 10

• 11

• 16

• 20

• 28

• 35

• 51

• 53

• 56

• 57

• 69

• 70

• 72

• 77

• 79

• 84

• 89

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 228

2. 415

3. 464

4. 394

5. 786

6. 159

7. 002

8. 748

9. 091

10. 325

11. 570

12. 486

13. 043

14. 390

15. 984

16. 725

17. 246

18. 993

19. 506

20. 150

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 06

• 12

• 15

• 20

• 25

• 28

• 43

• 46

• 48

• 50

• 59

• 64

• 70

• 84

• 86

• 90

• 91

• 93

• 94



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.