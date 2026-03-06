Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 5 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 5 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 5 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 222
2. 715
3. 449
4. 728
5. 516
6. 725
7. 920
8. 952
9. 170
10. 482
11. 689
12. 342
13. 983
14. 613
15. 913
16. 176
17. 995
18. 399
19. 150
20. 786
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 13
• 15
• 16
• 17
• 20
• 22
• 25
• 28
• 42
• 49
• 50
• 52
• 70
• 76
• 82
• 83
• 86
• 89
• 95
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 142
2. 546
3. 981
4. 658
5. 267
6. 351
7. 823
8. 784
9. 700
10. 016
11. 219
12. 376
13. 321
14. 438
15. 219
16. 760
17. 480
18. 622
19. 932
20. 050
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 16
• 19
• 21
• 22
• 23
• 32
• 38
• 42
• 46
• 50
• 51
• 58
• 60
• 67
• 76
• 80
• 81
• 84
• 88
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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