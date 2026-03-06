Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 5 de marzo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 5 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 222

2. 715

3. 449

4. 728

5. 516

6. 725

7. 920

8. 952

9. 170

10. 482

11. 689

12. 342

13. 983

14. 613

15. 913

16. 176

17. 995

18. 399

19. 150

20. 786

Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 13

• 15

• 16

• 17

• 20

• 22

• 25

• 28

• 42

• 49

• 50

• 52

• 70

• 76

• 82

• 83

• 86

• 89

• 95

• 99

Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 142

2. 546

3. 981

4. 658

5. 267

6. 351

7. 823

8. 784

9. 700

10. 016

11. 219

12. 376

13. 321

14. 438

15. 219

16. 760

17. 480

18. 622

19. 932

20. 050

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 16

• 19

• 21

• 22

• 23

• 32

• 38

• 42

• 46

• 50

• 51

• 58

• 60

• 67

• 76

• 80

• 81

• 84

• 88

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.