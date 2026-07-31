Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 30 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 30 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 30 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 343
2. 002
3. 949
4. 206
5. 841
6. 425
7. 633
8. 367
9. 895
10. 112
11. 212
12. 805
13. 523
14. 396
15. 153
16. 754
17. 624
18. 313
19. 240
20. 624
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 05
• 06
• 12
• 13
• 23
• 24
• 25
• 33
• 40
• 41
• 43
• 46
• 49
• 53
• 54
• 67
• 68
• 95
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 014
2. 655
3. 817
4. 546
5. 021
6. 819
7. 659
8. 250
9. 456
10. 980
11. 394
12. 685
13. 234
14. 788
15. 732
16. 733
17. 014
18. 695
19. 655
20. 842
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 14
• 17
• 19
• 21
• 32
• 33
• 34
• 41
• 42
• 46
• 50
• 55
• 56
• 59
• 80
• 85
• 88
• 94
• 95
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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