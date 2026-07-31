Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 30 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 30 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 343

2. 002

3. 949

4. 206

5. 841

6. 425

7. 633

8. 367

9. 895

10. 112

11. 212

12. 805

13. 523

14. 396

15. 153

16. 754

17. 624

18. 313

19. 240

20. 624



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 05

• 06

• 12

• 13

• 23

• 24

• 25

• 33

• 40

• 41

• 43

• 46

• 49

• 53

• 54

• 67

• 68

• 95

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 014

2. 655

3. 817

4. 546

5. 021

6. 819

7. 659

8. 250

9. 456

10. 980

11. 394

12. 685

13. 234

14. 788

15. 732

16. 733

17. 014

18. 695

19. 655

20. 842

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 14

• 17

• 19

• 21

• 32

• 33

• 34

• 41

• 42

• 46

• 50

• 55

• 56

• 59

• 80

• 85

• 88

• 94

• 95

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.