Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 28 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 28 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 28 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 756
2. 922
3. 947
4. 322
5. 031
6. 110
7. 457
8. 131
9. 989
10. 404
11. 900
12. 870
13. 273
14. 610
15. 620
16. 655
17. 095
18. 702
19. 677
20. 186
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 02
• 04
• 10
• 15
• 20
• 22
• 31
• 47
• 55
• 56
• 57
• 70
• 73
• 77
• 81
• 86
• 89
• 95
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 272
2. 899
3. 846
4. 988
5. 906
6. 377
7. 137
8. 658
9. 556
10. 468
11. 422
12. 574
13. 810
14. 934
15. 987
16. 938
17. 720
18. 590
19. 948
20. 577
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 06
• 10
• 20
• 22
• 34
• 37
• 38
• 39
• 46
• 48
• 56
• 58
• 68
• 72
• 74
• 77
• 87
• 88
• 90
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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