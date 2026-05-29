Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 28 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 28 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 756

2. 922

3. 947

4. 322

5. 031

6. 110

7. 457

8. 131

9. 989

10. 404

11. 900

12. 870

13. 273

14. 610

15. 620

16. 655

17. 095

18. 702

19. 677

20. 186



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 02

• 04

• 10

• 15

• 20

• 22

• 31

• 47

• 55

• 56

• 57

• 70

• 73

• 77

• 81

• 86

• 89

• 95

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 272

2. 899

3. 846

4. 988

5. 906

6. 377

7. 137

8. 658

9. 556

10. 468

11. 422

12. 574

13. 810

14. 934

15. 987

16. 938

17. 720

18. 590

19. 948

20. 577

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 06

• 10

• 20

• 22

• 34

• 37

• 38

• 39

• 46

• 48

• 56

• 58

• 68

• 72

• 74

• 77

• 87

• 88

• 90

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.