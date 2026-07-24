Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 23 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 23 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 23 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 218
2. 634
3. 559
4. 391
5. 739
6. 997
7. 903
8. 606
9. 871
10. 438
11. 958
12. 955
13. 371
14. 709
15. 718
16. 122
17. 585
18. 691
19. 369
20. 043
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 03
• 06
• 09
• 18
• 22
• 34
• 38
• 39
• 43
• 50
• 55
• 58
• 59
• 64
• 69
• 71
• 76
• 85
• 91
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 754
2. 391
3. 428
4. 177
5. 898
6. 870
7. 458
8. 710
9. 396
10. 555
11. 614
12. 277
13. 595
14. 665
15. 465
16. 414
17. 169
18. 823
19. 753
20. 043
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 10
• 14
• 17
• 23
• 28
• 43
• 53
• 54
• 55
• 56
• 58
• 65
• 69
• 70
• 77
• 91
• 95
• 96
• 98
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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