Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 23 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 23 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 218

2. 634

3. 559

4. 391

5. 739

6. 997

7. 903

8. 606

9. 871

10. 438

11. 958

12. 955

13. 371

14. 709

15. 718

16. 122

17. 585

18. 691

19. 369

20. 043



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 06

• 09

• 18

• 22

• 34

• 38

• 39

• 43

• 50

• 55

• 58

• 59

• 64

• 69

• 71

• 76

• 85

• 91

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 754

2. 391

3. 428

4. 177

5. 898

6. 870

7. 458

8. 710

9. 396

10. 555

11. 614

12. 277

13. 595

14. 665

15. 465

16. 414

17. 169

18. 823

19. 753

20. 043

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 10

• 14

• 17

• 23

• 28

• 43

• 53

• 54

• 55

• 56

• 58

• 65

• 69

• 70

• 77

• 91

• 95

• 96

• 98

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.