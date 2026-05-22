Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 21 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 21 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 976

2. 517

3. 343

4. 330

5. 872

6. 763

7. 650

8. 569

9. 152

10. 754

11. 646

12. 316

13. 007

14. 512

15. 587

16. 463

17. 951

18. 053

19. 719

20. 179



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 07

• 12

• 16

• 17

• 19

• 30

• 39

• 43

• 46

• 50

• 51

• 52

• 53

• 54

• 63

• 69

• 72

• 76

• 79

• 87



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 067

2. 865

3. 233

4. 123

5. 063

6. 452

7. 504

8. 002

9. 947

10. 919

11. 056

12. 945

13. 483

14. 039

15. 397

16. 804

17. 136

18. 225

19. 463

20. 479

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 04

• 19

• 23

• 25

• 33

• 36

• 39

• 45

• 47

• 52

• 56

• 58

• 63

• 65

• 67

• 79

• 83

• 85

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.