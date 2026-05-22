Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 21 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 21 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 21 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 976
2. 517
3. 343
4. 330
5. 872
6. 763
7. 650
8. 569
9. 152
10. 754
11. 646
12. 316
13. 007
14. 512
15. 587
16. 463
17. 951
18. 053
19. 719
20. 179
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 07
• 12
• 16
• 17
• 19
• 30
• 39
• 43
• 46
• 50
• 51
• 52
• 53
• 54
• 63
• 69
• 72
• 76
• 79
• 87
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 067
2. 865
3. 233
4. 123
5. 063
6. 452
7. 504
8. 002
9. 947
10. 919
11. 056
12. 945
13. 483
14. 039
15. 397
16. 804
17. 136
18. 225
19. 463
20. 479
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 04
• 19
• 23
• 25
• 33
• 36
• 39
• 45
• 47
• 52
• 56
• 58
• 63
• 65
• 67
• 79
• 83
• 85
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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