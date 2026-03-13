Clima en Uruguay hoy: el pronóstico de Inumet de este viernes 13 de marzo y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este viernes 13 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 14°C y 32°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de cielo nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche el cielo continuará claro y algo nuboso. Se prevén vientos del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h hacia el final del día. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 30°C.

En el noreste, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad, acompañados por nieblas y neblinas. Inumet señala probables precipitaciones en esta primera parte del día. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 29°C.

En el suroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla. A partir de la tarde el cielo estará nuboso a algo nuboso. Los vientos soplarán del este entre 10 y 30 km/h y se prevén rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras durante el final del día. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 32°C.

En el centro-sur, la mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se espera cielo nuboso a algo nuboso. Los vientos serán del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 29°C.

Atardecer en Montevideo con un cielo despejado. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En el este, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad, acompañados por nieblas y neblinas, con probables lluvias. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y baja probabilidad de precipitaciones. Se prevén vientos del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 26°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y presencia de neblinas. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso a algo nuboso. Los vientos soplarán del este al sureste entre 10 y 30 km/h en la mañana, rotando del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h hacia el final del día. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 24°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche se espera cielo nuboso a algo nuboso. Los vientos serán del este al sureste entre 10 y 30 km/h y se prevén rachas de hasta 40 km/h del sureste al noreste durante el final del día. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 25°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Según la tendencia señalada por Inumet, en los días siguientes continuará la presencia de nubosidad variable y fenómenos de nieblas y neblinas en distintas zonas del país. También se prevé aumento en la intensidad del viento en algunos momentos, con rachas más fuertes, mientras que las temperaturas se mantendrán templadas a cálidas hacia el cierre del fin de semana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.