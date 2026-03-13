Clima en Uruguay hoy: el pronóstico de Inumet de este viernes 13 de marzo y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 14°C y alcanzará una máxima de 32°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de viernes 13 de marzo de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este viernes 13 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 14°C y 32°C en diferentes zonas del país.
En el noroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de cielo nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche el cielo continuará claro y algo nuboso. Se prevén vientos del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h hacia el final del día. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 30°C.
En el noreste, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad, acompañados por nieblas y neblinas. Inumet señala probables precipitaciones en esta primera parte del día. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 29°C.
En el suroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla. A partir de la tarde el cielo estará nuboso a algo nuboso. Los vientos soplarán del este entre 10 y 30 km/h y se prevén rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras durante el final del día. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 32°C.
En el centro-sur, la mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se espera cielo nuboso a algo nuboso. Los vientos serán del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 29°C.
En el este, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad, acompañados por nieblas y neblinas, con probables lluvias. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y baja probabilidad de precipitaciones. Se prevén vientos del este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 26°C.
En Punta del Este, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y presencia de neblinas. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso a algo nuboso. Los vientos soplarán del este al sureste entre 10 y 30 km/h en la mañana, rotando del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h hacia el final del día. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 24°C.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche se espera cielo nuboso a algo nuboso. Los vientos serán del este al sureste entre 10 y 30 km/h y se prevén rachas de hasta 40 km/h del sureste al noreste durante el final del día. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 25°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
Según la tendencia señalada por Inumet, en los días siguientes continuará la presencia de nubosidad variable y fenómenos de nieblas y neblinas en distintas zonas del país. También se prevé aumento en la intensidad del viento en algunos momentos, con rachas más fuertes, mientras que las temperaturas se mantendrán templadas a cálidas hacia el cierre del fin de semana.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?