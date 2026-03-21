El pronóstico para hoy sabado 21 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 21 de marzo se prevé una jornada inestable en el país, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 31°C según la zona.

En el noroeste, la mañana se presentará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos del noreste al noroeste se ubicarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas.

Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto con mejoras temporarias, manteniéndose las precipitaciones y tormentas, con vientos del noroeste al sector sur entre 10 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, además de rachas fuertes en tormentas. Temperatura mínima de 20°C y máxima de 28°C.

En el noreste, la mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas. Se prevén vientos del noreste al noroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y noche persistirá el cielo cubierto con mejoras temporarias y neblinas, acompañado de precipitaciones y tormentas, con vientos del oeste entre 10 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, además de rachas fuertes asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 18°C y máxima de 31°C.

En el suroeste, la mañana se presentará cubierta con neblinas y precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos del este al norte soplarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y rachas fuertes en tormentas. Durante la tarde y la noche el cielo continuará cubierto a nuboso y ventoso, con precipitaciones y tormentas, y vientos del norte al suroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 60 km/h. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 27°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa a cubierta con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos del este al norte se ubicarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde y noche se prevé cielo cubierto a nuboso con mejorías, persistiendo precipitaciones y tormentas, con vientos del norte al oeste entre 10 y 30 km/h, rachas de hasta 50 km/h y rachas fuertes en tormentas. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 25°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa a cubierta, desmejorando con precipitaciones y tormentas. Los vientos del noreste y norte oscilarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 55 km/h. Durante la tarde y noche continuará el cielo cubierto con neblinas, acompañado de precipitaciones y tormentas, con vientos del norte al oeste entre 20 y 40 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 19°C y máxima de 28°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa a cubierta, desmejorando con precipitaciones y tormentas, con vientos del noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. En la tarde y noche el cielo se mantendrá cubierto a nuboso con precipitaciones y tormentas, y vientos del noreste al oeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 20°C y máxima de 24°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos del noreste se ubicarán entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y rachas fuertes en tormentas. Durante la tarde y noche continuará el cielo cubierto a nuboso con mejoras y condiciones ventosas, persistiendo precipitaciones y tormentas, con vientos del noreste al suroeste entre 20 y 40 km/h, rachas de hasta 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 24°C.

Para los días siguientes, según Inumet, se prevé una tendencia a la persistencia de condiciones inestables con períodos de precipitaciones y tormentas, alternando con mejoras temporarias, junto a variaciones en la nubosidad y un leve descenso de las temperaturas mínimas en algunas regiones.