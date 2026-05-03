El pronóstico para hoy domingo 3 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Se espera una jornada con una mínima de -1°C y una máxima de 20°C. Desde el Instituto Uruguayo de Meteorología no descartan la aparición de heladas agrometeorológicas en el interior del país.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para este domingo 3 de mayo se prevé una jornada con una temperatura mínima de -1°C y una máxima de 20°C.
En el noroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con heladas. Hacia la tarde y noche continuará el cielo claro y algo nuboso, tendiendo a nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 20°C.
Para el noreste, se espera una mañana clara y algo nubosa, con heladas, acompañadas de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con períodos nubosos. La temperatura mínima será de 0°C y la máxima de 18°C.
En el suroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con heladas, además de neblinas y bancos de niebla. Hacia el final del día se espera un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, con rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 0°C y la máxima de 19°C.
En el centro-sur, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con heladas, acompañado de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche se prevé cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima de 17°C.
En el este, la mañana se presentará nubosa a algo nubosa, con heladas y presencia de neblinas. Hacia la tarde y noche el cielo estará claro y algo nuboso, tendiendo a nuboso, con neblinas y rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de -1°C y la máxima de 18°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a algo nuboso. Durante la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso, con períodos de nuboso. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 16º.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas. Hacia la tarde y noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 16°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?