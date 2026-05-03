El pronóstico para hoy domingo 3 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para este domingo 3 de mayo se prevé una jornada con una temperatura mínima de -1°C y una máxima de 20°C.

En el noroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con heladas. Hacia la tarde y noche continuará el cielo claro y algo nuboso, tendiendo a nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 20°C.

Cielo con nubes en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Para el noreste, se espera una mañana clara y algo nubosa, con heladas, acompañadas de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con períodos nubosos. La temperatura mínima será de 0°C y la máxima de 18°C.

En el suroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con heladas, además de neblinas y bancos de niebla. Hacia el final del día se espera un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, con rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 0°C y la máxima de 19°C.

Nubes de tormenta se ven desde la rambla de Montevideo este jueves 5 de febrero de 2026. Foto: Inumet.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con heladas, acompañado de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche se prevé cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima de 17°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa a algo nubosa, con heladas y presencia de neblinas. Hacia la tarde y noche el cielo estará claro y algo nuboso, tendiendo a nuboso, con neblinas y rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de -1°C y la máxima de 18°C.

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en dia de frio y lluvia en la ciudad de Montevideo, clima, estado del tiempo, invierno, ND 20250722, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a algo nuboso. Durante la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso, con períodos de nuboso. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 16º.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas. Hacia la tarde y noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.