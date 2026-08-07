Tiempo de hoy viernes 7 de agosto: temperaturas, vientos y nubosidad, según el pronóstico de Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 7 de agosto de 2026 tendrá una mínima más baja del país de 4°C y una máxima más alta de 16°C.

En el noroeste, la mañana tendrá disminución de nubosidad, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con neblinas. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 16°C.

Para el noreste, la mañana presentará disminución de nubosidad, con mejora, tiempo ventoso y precipitaciones escasas; el viento del suroeste alcanzará entre 20 y 40 km/h y luego irá amainando. En la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con neblinas. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 15°C.

En el suroeste, la mañana comenzará con disminución de nubosidad y viento del suroeste de 10 a 40 km/h, que irá amainando. Para la tarde y la noche predominará el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 14°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá disminución de nubosidad, bajas sensaciones térmicas y tiempo ventoso, con viento del suroeste de 50 a 60 km/h y rachas de entre 70 y 90 km/h, puntualmente superiores, que luego amainarán. En la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con rachas de 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 12°C.

Cielo con nubes y claros en un atardecer de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En el este, la mañana presentará disminución de nubosidad, mejora, tiempo ventoso y precipitaciones, con viento del suroeste de 50 a 60 km/h y rachas de entre 70 y 90 km/h, puntualmente superiores, que luego irán amainando. Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y rachas de 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 13°C.

En Punta del Este, la mañana estará marcada por disminución de nubosidad, mejora, tiempo ventoso y precipitaciones escasas, con viento del suroeste de 50 a 60 km/h y rachas de entre 70 y 90 km/h, puntualmente superiores, que amainarán. Para la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con rachas de 40 km/h. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 10°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá disminución de nubosidad, bajas sensaciones térmicas y tiempo ventoso, con viento del suroeste de 50 a 60 km/h y rachas de entre 70 y 90 km/h, puntualmente superiores, que irán amainando. En la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con rachas de 40 km/h. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 11°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

La tendencia para los próximos días muestra predominio de cielos claros a algo nubosos, con períodos de mayor nubosidad, presencia de neblinas y bancos de niebla, probables heladas agrometeorológicas, vientos moderados con algunas rachas y posibilidad de chaparrones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.