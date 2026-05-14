El pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 15 de mayo presentará condiciones mayormente estables en el país, con un rango térmico que irá desde una mínima de 1°C hasta una máxima de 19°C.

En el noroeste, la mañana se presenta clara a algo nubosa con presencia de nieblas y heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche el cielo continuará despejado a parcialmente nuboso. Los vientos rotarán del este con intensidades leves a moderadas, manteniéndose luego del noreste. Las temperaturas oscilarán entre 2°C y 19°C.

Para el noreste, se prevé una mañana clara a algo nubosa con nieblas y neblinas junto a heladas agrometeorológicas, dando paso a una tarde y noche con cielo similar y algunas neblinas persistentes. El viento soplará del este con momentos variables. Las temperaturas irán de 1°C a 17°C.

En el suroeste, el inicio del día será claro a algo nuboso con neblinas y bancos de niebla, acompañado de heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche aumentará levemente la nubosidad. Los vientos serán variables en la mañana y luego predominarán del norte con mayor intensidad. Se prevén temperaturas entre 1°C y 19°C.

En la región centro-sur, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso con períodos más cubiertos, presencia de nieblas y neblinas y heladas agrometeorológicas. Durante la tarde y noche se mantendrá parcialmente nuboso con algunas neblinas. El viento comenzará variable y luego se afirmará del norte. Las temperaturas estarán entre 2°C y 17°C.

Cielo con nubes en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con nieblas y neblinas y heladas agrometeorológicas, mejorando hacia la tarde y noche con cielo claro a algo nuboso aunque con persistencia de bancos de niebla. Los vientos serán suaves y variables, rotando luego al norte con mayor intensidad. Las temperaturas irán de 2°C a 17°C.

Para Punta del Este, la mañana mostrará cielo algo nuboso a nuboso con neblinas, mientras que en la tarde y noche tenderá a despejar con condiciones más estables. Los vientos soplarán del oeste al noroeste, rotando luego al norte con intensidades moderadas. Las temperaturas oscilarán entre 8°C y 17°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará clara a algo nubosa con períodos más cubiertos, neblinas y heladas agrometeorológicas, mientras que en la tarde y noche persistirá el cielo parcialmente nuboso. Los vientos serán variables en la mañana y luego del norte con momentos de mayor intensidad. Las temperaturas se ubicarán entre 4°C y 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.