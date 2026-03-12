El pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para el día viernes 13 de marzo de 2026, en la República Oriental del Uruguay las temperaturas fluctuarán entre los 15°C y los 32°C en distintas regiones del territorio nacional.

Para la zona del Noroeste, se prevé un cielo que alternará entre algo nuboso y nuboso en la mañana, mientras que habrá presencia de neblinas y bancos de niebla. En el final del día, el cielo permanecerá claro y algo nuboso sin precipitaciones esperadas. Los vientos soplarán desde el sector este a velocidades de entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas mínimas serán de 17°C y las máximas alcanzarán los 30°C.

En el Noreste del país, la mañana recibirá un panorama de nubosidad y cubierto, complementado con presencia de nieblas y neblinas. Además, existe una baja probabilidad de precipitaciones. A medida que avance hacia el final del día, se experimentará un cielo nuboso acompañado por neblinas, manteniéndose la baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos, provenientes del sector este, tendrán la misma intensidad que en el Noroeste. Las temperaturas oscilarán entre 16°C y 29°C.

En la región Suroeste, la mañana se presentará nubosa con períodos de cubierto y estarán presentes neblinas y bancos de niebla. Luego, el cielo se mostrará nuboso a algo nuboso en la tarde y noche, sin precipitaciones esperadas. Los vientos del sector este tendrán velocidades de 10 a 30 km/h, con ráfagas que pueden llegar hasta los 50 km/h en zonas costeras. La mínima se ubicará en 16°C y la máxima podría ascender hasta los 32°C.

Para el Centro-Sur del país, las condiciones iniciales serán de cielo nuboso y períodos de cubierto, con nieblas y neblinas. La tarde y noche se mantendrán sin precipitaciones con un cielo que pasa de nuboso a algo nuboso. Los vientos, predominando del sector este, podrán alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h en áreas costeras. Las temperaturas se encontrarán entre los 15°C de mínima y los 29°C de máxima.

El Este se encontrará bajo condiciones de cielo nuboso y cubierto por la mañana, además de la presencia de nieblas y neblinas, con baja probabilidad de precipitaciones. A medida que el día progrese hacia la tarde y noche, el cielo cambiará hacia una condición de nuboso a algo nuboso, manteniendo la baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos del sector este podrían alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 26°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este se pronostica para la mañana un cielo que varía de algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto, con neblinas. Para el final del día, se espera un cielo nuboso a algo nuboso, sin precipitaciones indicadas. Los vientos provenientes del sector este a suroeste se moverán a una velocidad de entre 10 y 30 km/h, alcanzando posibles ráfagas en la tarde y noche. Se anticipa una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 24°C.

Finalmente, en Montevideo y el Área Metropolitana, la jornada iniciará con condiciones de cielo que alternan entre algo nuboso y nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche, no se esperan precipitaciones y el cielo se presentará de nuboso a algo nuboso. Los vientos del este al sureste cambiarán al sureste al noreste durante el día, con velocidades de 10 a 30 km/h y rachas que podrían superar los 40 km/h. Se prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 25°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.