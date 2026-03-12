Encuesta de Equipos: 33% aprueba la gestión del gobierno de Yamandú Orsi y 40% la desaprueba

La consultora Equipos presentó este jueves su última encuesta de opinión pública para conocer la evaluación de los uruguayos sobre la gestión del gobierno de Yamandú Orsi.

Según los datos presentados por la encuestadora en Subrayado (Canal 10), un 33% aprueba la gestión del gobierno, mientras que un 40% la desaprueba, un 24% ni lo aprueba ni la desaprueba y un 3% dijo no saber o no querer contestar.

Ignacio Zuasnabar, director de Equipos, dijo que es "una foto de opiniones divididas" pero donde son "un poquito más los que desaprueban que los que aprueban". El saldo neto es de -7.

En la medición anterior, de noviembre, la gestión del gobierno tenía saldo 0, producto de 36% de aprobación, 36% de desaprobación y 25% ni una cosa ni la otra (3% no sabía o no contestaba).

De los que votaron a Orsi en el balotaje de 2024, un 61% aprueba su gestión, 13% la desaprueba, 24% ni una cosa ni la otra y 2% no sabe o no contesta.

Dentro de los que apoyaron a Álvaro Delgado, candidato nacionalista, la foto es bien distinta: el 70% desaprueba la gestión del presidente, 17% ni una cosa ni la otra y solo 11% la valora positivamente (2% no sabe o no contesta).

La comparación con Lacalle Pou, Vázquez y Mujica

Cumplido el primer año, a esta misma altura de gobierno, el expresidente Luis Lacalle Pou tenía un saldo de +30 con un 54% de aprobación.

Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

Tabaré Vázquez, por su parte, contaba con un saldo de +36 en su primer mandato y +1 en el segundo. José Mujica, en tanto, tenía +31%.

Ficha técnica

El informe fue realizado entre el 19 de febrero y 5 de marzo de 2026. El tamaño muestral efectivo fue de 704 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.