El pronóstico para el sábado 8 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este sábado 8 de agosto el clima en Uruguay tendrá una jornada fría a templada, con nubosidad variable, algunos fenómenos aislados y un rango térmico nacional que irá de 2°C a 17°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo claro a algo nuboso, por momentos nuboso, con neblinas y bancos de niebla; los vientos soplarán del sector norte al suroeste de 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, también con pasajes de nubosidad, y el viento rotará al suroeste con intensidades de 10-30 km/h. Las temperaturas estarán entre 5°C y 17°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, períodos de nubosidad y probables heladas agrometeorológicas, además de neblinas y bancos de niebla; el viento irá del sector norte al suroeste de 10-30 km/h, con lapsos de variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche predominarán condiciones de cielo claro y algo nuboso, con períodos nubosos y viento del suroeste de 10-30 km/h. Las temperaturas estarán entre 3°C y 16°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad, probables heladas agrometeorológicas, neblinas y precipitaciones escasas; los vientos irán del noroeste al suroeste de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo quedará claro y algo nuboso, con viento del sector oeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas estarán entre 3°C y 15°C.

En el centro-sur, el inicio del día estará algo nuboso, con períodos de nubosidad, probables heladas agrometeorológicas y precipitaciones escasas; el viento soplará del sector oeste de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Para la tarde y la noche se prevé cielo claro y algo nuboso, con viento del suroeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la costa. Las temperaturas estarán entre 2°C y 14°C.

Día soleado con un cielo despejado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana mostrará cielo algo nuboso, con períodos de nubosidad, probables heladas agrometeorológicas, neblinas y precipitaciones escasas; los vientos serán del sector oeste de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. En la tarde y la noche continuará el cielo claro a algo nuboso, por momentos nuboso, con ambiente ventoso en la costa, precipitaciones escasas y viento del suroeste de 10-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h en zonas costeras. Las temperaturas estarán entre 2°C y 13°C.

En Punta del Este, la mañana estará algo nubosa, con períodos de nubosidad y precipitaciones escasas; el viento soplará del sector oeste de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con períodos nubosos, condiciones ventosas, precipitaciones escasas y viento del suroeste de 10-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h. Las temperaturas estarán entre 8°C y 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el pronóstico indica una mañana con cielo algo nuboso, períodos de nubosidad y precipitaciones escasas; los vientos serán del sector oeste de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche predominará el cielo claro y algo nuboso, con viento del sector oeste de 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas estarán entre 5°C y 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.