El pronóstico para el sábado 5 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 5 de septiembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá un marcado descenso térmico, con nubosidad variable, vientos del sur y episodios aislados de inestabilidad; el rango nacional previsto irá desde una mínima de 4°C hasta una máxima de 17°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que durante la mañana predominará el cielo claro a algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla; el viento soplará del sector sur a 10-30 km/h, con momentos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con viento del sector sur a 20-40 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 17°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo entre algo nuboso y nuboso, neblinas y bancos de niebla, mientras el viento será del sector sur a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche continuará la nubosidad y aparecerán precipitaciones escasas, con viento del suroeste y sur a 20-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 4°C a 16°C.

En el suroeste, la mañana estará dominada por cielo algo nuboso y nuboso, bajas sensaciones térmicas, neblinas y bancos de niebla; el viento comenzará variable de 0-10 km/h y se afirmará del suroeste a 10-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con bajas sensaciones térmicas y precipitaciones escasas, acompañado por viento del suroeste a 20-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en la costa. Las temperaturas irán de 5°C a 15°C.

En el centro-sur, la mañana presentará cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y precipitaciones escasas; el viento será variable de 0-10 km/h y luego se afirmará del suroeste a 10-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con condiciones ventosas, bajas sensaciones térmicas y precipitaciones escasas, además de viento del suroeste y sur a 20-40 km/h y ráfagas de hasta 60 km/h en la costa. Las temperaturas irán de 4°C a 13°C.

Nubes, clima, nublado. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas; el viento será variable de 0-10 km/h y se afirmará del suroeste a 10-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, ambiente ventoso, bajas sensaciones térmicas y precipitaciones escasas, mientras el viento del suroeste alcanzará 20-40 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h en la costa. Las temperaturas irán de 4°C a 15°C.

Para Punta del Este, la mañana se presentará con cielo algo nuboso y nuboso, bajas sensaciones térmicas y precipitaciones escasas, con viento del noroeste a 10-20 km/h que rotará al suroeste a 20-40 km/h. En la tarde y la noche el cielo seguirá algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, condiciones ventosas, bajas sensaciones térmicas y precipitaciones escasas; el viento soplará del suroeste y sur a 30-50 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h. Las temperaturas irán de 8°C a 10°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará marcada por cielo algo nuboso y nuboso, bajas sensaciones térmicas y precipitaciones escasas, con viento del noroeste a 10-20 km/h que cambiará al suroeste a 20-40 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, ambiente ventoso, bajas sensaciones térmicas y precipitaciones escasas, junto con viento del suroeste y sur a 20-40 km/h y ráfagas de hasta 60 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.