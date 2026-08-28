El pronóstico para el sábado 29 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 29 de agosto de 2026 el clima en Uruguay tendrá un comportamiento mayormente nuboso, con presencia de humedad en varias zonas y temperaturas que, a nivel nacional, se ubicarán entre 4°C y 20°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana de cielo cubierto a nuboso, con neblina y bancos de niebla, además de probables precipitaciones aisladas; hacia la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de cielo cubierto. El viento soplará del sureste a 20-40 km/h durante toda la jornada. Las temperaturas irán de 7°C a 20°C.

Para el noreste, la mañana presentará cielo cubierto a nuboso, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas, mientras que en la tarde y la noche se mantendrá nuboso y cubierto. El viento será del sureste, de 20-30 km/h en la mañana con rachas de 40 km/h, y luego de 20-40 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 8°C y 17°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y durante la tarde y la noche continuará la nubosidad variable con presencia de neblinas. Los vientos serán del sureste y este a 10-30 km/h en la primera parte del día, y del sector este a 20-30 km/h más tarde. Las temperaturas oscilarán entre 6°C y 19°C.

En el centro-sur, Inumet prevé una mañana de cielo algo nuboso y nuboso, acompañada por nieblas y neblinas, mientras que para la tarde y la noche se mantendrá el cielo entre algo nuboso y nuboso. El viento soplará del sureste a 20-30 km/h en la mañana y del sector este a 10-30 km/h hacia el cierre del día. Las temperaturas estarán entre 5°C y 18°C.

Cielo con nubes. Foto: Freepik.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto y presencia de nieblas y neblinas; en la tarde y la noche continuará algo nuboso y nuboso, nuevamente con nieblas y neblinas. Los vientos serán del sureste y este a 10-30 km/h al comienzo de la jornada, y del sector este a 10-30 km/h después. Las temperaturas irán de 4°C a 17°C.

Para Punta del Este, el sábado comenzará con cielo algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y la noche aumentará parcialmente la nubosidad, con neblinas. El viento soplará del sureste y este a 10-30 km/h en la mañana, y luego rotará del sureste al noreste con velocidades de 20-30 km/h. Las temperaturas se moverán entre 8°C y 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y la noche continuará algo nuboso y nuboso. Los vientos serán del sureste y este a 10-30 km/h durante la mañana, y del este al noreste a 10-30 km/h más tarde. Las temperaturas estarán entre 7°C y 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.