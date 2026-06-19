El pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 20 de junio de 2026 tendrá un marcado descenso térmico en Uruguay, con una mínima nacional de -1°C y una máxima de 17°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana algo nubosa, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas; los vientos serán variables de 0-10 km/h y luego del este de 10-20 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará algo nuboso a nuboso, con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del noreste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. La mínima será de 2°C y la máxima de 17°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa, con heladas, nieblas y neblinas, acompañada por vientos del suroeste al noreste de 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche el cielo seguirá algo nuboso a nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y el viento será del noreste de 10-30 km/h, también con períodos variables de 0-10 km/h. La mínima será de 0°C y la máxima de 14°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo algo nuboso, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, junto con vientos del noroeste de 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá algo nuboso, con viento del noroeste al noreste de 10-30 km/h. La mínima será de 1°C y la máxima de 13°C.

En el centro-sur, el sábado tendrá una mañana algo nubosa, con heladas, nieblas y neblinas, y vientos del noroeste de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá algo nuboso, mientras el viento rotará del noroeste al noreste con velocidades de 10-30 km/h. La mínima será de -1°C y la máxima de 14°C.

Gente abrigada caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día de frío. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Este y área Metropolitana

En el este, el pronóstico marca una mañana algo nubosa a nubosa, con heladas, nieblas y neblinas, y viento del noroeste de 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará algo nuboso a nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y vientos del noroeste y norte de 10-30 km/h, además de períodos variables de 0-10 km/h. La mínima será de -1°C y la máxima de 14°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará algo nubosa, con neblinas y viento del suroeste al noroeste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche el cielo pasará de algo nuboso a nuboso, persistirán las neblinas y el viento será del noroeste y norte de 10-30 km/h. La mínima será de 7°C y la máxima de 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, el día comenzará algo nuboso, con heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla, además de vientos del oeste al noroeste de 10-20 km/h. En la tarde y la noche se mantendrá algo nuboso, con neblinas y viento del noroeste y norte de 10-30 km/h. La mínima será de 3°C y la máxima de 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.