El pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso, con períodos de cubierto y neblinas con bancos de niebla.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 13 de junio el clima en Uruguay tendrá una jornada fresca, con nubosidad extendida y episodios de inestabilidad en varias zonas; el rango térmico nacional irá de 5°C a 19°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones escasas. El viento soplará del sector norte a 10-20 km/h durante la primera parte del día y luego rotará del noroeste al suroeste a 10-30 km/h. La mínima será de 8°C y la máxima de 19°C.
Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta, con intervalos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas; en la tarde y la noche continuará el cielo entre nuboso y cubierto, aunque sin fenómenos destacados. Los vientos serán del noroeste y oeste a 10-20 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h en la mañana, y luego del sector oeste a 10-20 km/h. La mínima será de 7°C y la máxima de 18°C.
En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, acompañado por neblinas y bancos de niebla, y durante la tarde y la noche pasará a nuboso o cubierto, con condiciones ventosas en zonas costeras y precipitaciones escasas. El viento irá del oeste y noroeste a 10-20 km/h en la mañana y luego del sector oeste a 10-20 km/h, rotando al sector sur a 20-30 km/h, con rachas de 50-60 km/h en la costa. La mínima será de 6°C y la máxima de 18°C.
En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto y presencia de nieblas y neblinas; para la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas. Los vientos serán del oeste y noroeste a 10-30 km/h durante la mañana y luego del sector oeste a 10-20 km/h, cambiando al sector sur a 20-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h. La mínima será de 6°C y la máxima de 16°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con algunos períodos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas; hacia la tarde y la noche el cielo pasará de nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas. El viento soplará del oeste y noroeste a 10-30 km/h en la mañana y luego rotará del sector oeste al sector sur a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. La mínima será de 5°C y la máxima de 16°C.
En Punta del Este, el día comenzará nuboso, con períodos de cielo cubierto y neblinas, mientras que en la tarde y la noche el cielo quedará nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas. Los vientos serán del sector oeste a 10-30 km/h durante la mañana y luego pasarán del oeste al sector sur a 20-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 9°C y la máxima de 14°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso, con períodos de cubierto y neblinas con bancos de niebla; para la tarde y la noche el panorama será nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas. El viento soplará del sector oeste a 10-30 km/h en la primera parte del día y luego del sector sur a 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h. La mínima será de 7°C y la máxima de 16°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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