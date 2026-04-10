El pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y el Área Metropolitana la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 23°C. Se esperan probables precipitaciones en la noche.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 11 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y los 25°C a nivel nacional.
En la región Noroeste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de nubosidad, con precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 25°C.
En el Noreste, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche se prevé un aumento de nubosidad con precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 25°C.
En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso y neblinas. A partir de la tarde aumentará la nubosidad y se prevén precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 24°C.
En la zona Centro-Sur, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso con neblinas. Durante la tarde y la noche se espera un aumento de nubosidad acompañado de precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 23°C.
En el Este, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Hacia la noche se prevé un aumento de nubosidad con precipitaciones, con rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 24°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. Durante la tarde y la noche se espera un aumento de nubosidad. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 22°C.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso. Hacia la tarde y la noche se prevé un aumento de nubosidad con probables precipitaciones en la noche. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 23°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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