El pronóstico para hoy martes 28 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este martes 28 de abril de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 2°C y 19°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa con períodos de nubosidad, acompañada de neblinas, bancos de niebla y heladas. Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y presencia de neblinas. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 19°C.

En el noreste, durante la mañana se espera un cielo algo nuboso con períodos de nubosidad, además de nieblas, neblinas y heladas. En la tarde y noche se prevé cielo claro y algo nuboso con períodos de nubosidad y neblinas. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 18°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa con períodos de cielo cubierto, neblinas y heladas agrometeorológicas. Durante la tarde y la noche se observará cielo algo nuboso a nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 3°C y la máxima de 19°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa con períodos de cielo cubierto y heladas agrometeorológicas. Hacia la tarde y noche se espera cielo algo nuboso a nuboso. Se registrarán rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 3°C y la máxima de 18°C.

Cielo con nubes en zona rural de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con neblinas. Durante la tarde y la noche se prevé cielo nuboso con períodos de algo nuboso. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 17°C.

En Punta del Este, la mañana estará algo nubosa a nubosa. En la tarde y noche se espera cielo nuboso con períodos de algo nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 16°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa. Hacia la tarde y la noche se prevé cielo nuboso con períodos de algo nuboso. Se registrarán rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 17°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, según Inumet, se espera una tendencia a la variabilidad en la nubosidad con ascenso de temperaturas, incremento del viento en zonas costeras y la posible ocurrencia de chaparrones en algunas jornadas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.