El pronóstico para el martes 17 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 17 de marzo se prevé una jornada inestable en distintas regiones del país, con aumento de la nubosidad, precipitaciones y tormentas. Las temperaturas durante el día se ubicarán en un rango aproximado entre 20°C y 32°C.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso y se prevén precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos soplarán del norte entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo pasará de nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se anuncian precipitaciones y tormentas. Los vientos rotarán del norte al sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 22°C y máxima de 32°C.

En el Noreste, la mañana comenzará con cielo algo nuboso a nuboso y probables tormentas aisladas. Los vientos serán del noreste y norte entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá de nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se prevén precipitaciones y tormentas. Los vientos rotarán del noreste al sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 20°C y máxima de 32°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, desmejorando con precipitaciones y tormentas. Los vientos soplarán del noreste al noroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde y la noche el cielo continuará nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, acompañado de precipitaciones y tormentas. Los vientos rotarán del noroeste al sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, rachas fuertes asociadas a tormentas y tendencia a amainar. Temperatura mínima de 20°C y máxima de 32°C.

En el Centro-Sur, la mañana estará nubosa a cubierta con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos serán del noreste al noroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche se prevé cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones y tormentas. Los vientos rotarán del noroeste al sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con tendencia a amainar. Temperatura mínima de 20°C y máxima de 31°C.

En el Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con períodos de cubierto y baja probabilidad de tormentas aisladas. Los vientos soplarán del norte entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. En la tarde y la noche se espera cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones y tormentas. Los vientos rotarán del norte al sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con tendencia a amainar. Temperatura mínima de 20°C y máxima de 32°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso y probable formación de tormentas aisladas. Los vientos soplarán del noreste al noroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y tendencia a amainar. Durante la tarde y la noche el cielo pasará de nuboso a cubierto con precipitaciones y tormentas. Los vientos serán variables entre 10 y 20 km/h, rotando al sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con tendencia a amainar. Temperatura mínima de 21°C y máxima de 26°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y se prevén precipitaciones y probables tormentas. Los vientos soplarán del noreste al oeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo estará cubierto y ventoso, con precipitaciones y tormentas. Los vientos rotarán del noroeste al sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con tendencia a amainar. Temperatura mínima de 20°C y máxima de 29°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.