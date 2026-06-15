El pronóstico para el martes 16 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este martes 16 de junio el clima en Uruguay tendrá una jornada fría a fresca, con una mínima nacional de -3°C y una máxima que alcanzará los 18°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo claro a algo nuboso, heladas y nieblas y neblinas; hacia la tarde/noche predominarán condiciones algo nubosas con períodos de cielo claro y persistencia de nieblas y neblinas. El viento soplará del noroeste a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h, con mínima de 1°C y máxima de 18°C.

Para el noreste, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con heladas, nieblas y neblinas, mientras que en la tarde/noche el cielo seguirá entre claro y algo nuboso, con algunos períodos nubosos y neblinas. Los vientos serán del noroeste a 10-20 km/h durante la mañana, con períodos variables de 0-10 km/h, y luego del noroeste a 10-30 km/h, también con intervalos variables, con mínima de -3°C y máxima de 16°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo claro a algo nuboso, neblinas y heladas; para la tarde/noche se prevén condiciones claras a algo nubosas, con períodos de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas.

El viento soplará del noroeste a 15-30 km/h en la mañana, con rachas de hasta 40 km/h, y luego rotará al sector oeste con intensidad de 15-30 km/h, con mínima de 1°C y máxima de 18°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso y heladas, mientras que en la tarde/noche continuará el tiempo claro a algo nuboso con neblinas. Los vientos serán del noroeste a 15-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la primera parte del día, y del sector oeste a 15-30 km/h hacia la tarde/noche, con rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 0°C y máxima de 17°C.

Cielo con claros y nubes Foto: Archivo El País

Este y Área Metropolitana

En el este, el día comenzará con cielo claro a algo nuboso, neblinas y heladas, y hacia la tarde/noche se mantendrán condiciones claras a algo nubosas. El viento será del noroeste a 15-30 km/h durante la mañana, con rachas de hasta 40 km/h, y luego del sector oeste a 15-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, con mínima de -1°C y máxima de 16°C.

En Punta del Este, la mañana estará marcada por cielo claro a algo nuboso, escenario que se mantendrá durante la tarde/noche. Los vientos soplarán del noroeste a 15-30 km/h en la primera parte del día, con rachas de hasta 40 km/h, y luego del sector oeste a 15-30 km/h, también con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará clara a algo nubosa, con heladas agrometeorológicas, y la tarde/noche conservará un cielo claro a algo nuboso. Los vientos serán del noroeste a 15-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y luego del sector oeste a 15-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 3°C y máxima de 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.