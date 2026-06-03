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El pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y viento del noreste de 10-30 km/h.

El País
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03/06/2026, 19:11
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Tormenta sobre Montevideo.
Cielo claro con algunas nubes.
Foto: Freepik.

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que mañana, jueves 4 de junio de 2026, Uruguay tendrá una jornada mayormente nubosa, con bancos de niebla y neblinas en varias zonas, y temperaturas que a nivel nacional irán desde 9°C hasta 23°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana comenzará con cielo algo nuboso a nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla, con viento del noreste de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche predominará la nubosidad, también con viento del noreste de 10-30 km/h, y las temperaturas serán de mínima de 12°C y máxima de 23°C.

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Para el noreste, la mañana presentará cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de mayor cobertura, además de nieblas y neblinas; el viento soplará del noreste a 10-30 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo entre algo nuboso y nuboso, con neblinas y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 22°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y viento del noreste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche se prevé nubosidad con períodos de cielo cubierto, acompañada por viento del noreste y este de 10-30 km/h, y las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 11°C y una máxima de 23°C.

En el centro-sur, la mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento será del noreste de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 21°C.

Cielo con nubes
Cielo con nubes
Foto: Archivo El País

Este y Área Metropolitana

En el este, el pronóstico señala una mañana nubosa y cubierta, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; el viento será del noreste de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Para la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y viento del noreste de 10-30 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 20°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con viento del noreste de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y viento del noreste de 10-30 km/h, y las temperaturas serán de mínima de 14°C y máxima de 19°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y viento del noreste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso, con períodos de cubierto y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 20°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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