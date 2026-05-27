El pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará caracterizada por cielo nuboso y cubierto con bancos de niebla, mientras que en la tarde y noche continuará la nubosidad predominante.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 28 de mayo se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y los 20°C a nivel nacional, en un contexto de abundante nubosidad y condiciones de humedad.
En el noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, acompañado de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche persistirá la nubosidad en aumento. Los vientos soplarán del noreste entre 10 y 30 km/h, rotando al este con similar intensidad. Las temperaturas irán de 8°C a 20°C.
Para el noreste, se prevé una mañana nubosa a cubierta con presencia de nieblas y neblinas, dando paso a una tarde y noche con nubosidad variable. Los vientos del noreste y este oscilarán entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 7°C y 19°C.
En el suroeste, el inicio del día estará marcado por un cielo nuboso y cubierto con bancos de niebla, mientras que hacia la tarde y noche continuará la abundante nubosidad. Los vientos del noreste de 10 a 30 km/h rotarán al este, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas variarán entre 7°C y 18°C.
En la región centro-sur, la mañana se presentará nubosa y cubierta con presencia de nieblas y neblinas, en tanto que durante la tarde y noche persistirán las condiciones de nubosidad con neblinas. Los vientos del noreste de 10 a 30 km/h cambiarán al este, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 17°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana mostrará un cielo nuboso y cubierto con nieblas y neblinas, acompañado de vientos del noreste y este entre 10 y 20 km/h, con períodos variables. Hacia la tarde y noche continuará la nubosidad con bancos de niebla y vientos del este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 6°C y 17°C.
En Punta del Este, la mañana se presentará con abundante nubosidad y presencia de nieblas y neblinas, con vientos del noreste y este entre 10 y 20 km/h. Durante la tarde y noche persistirá el cielo cubierto, con vientos del este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 9°C y 14°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará caracterizada por cielo nuboso y cubierto con bancos de niebla, mientras que en la tarde y noche continuará la nubosidad predominante. Los vientos del noreste de 10 a 20 km/h rotarán al este aumentando a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 15°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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