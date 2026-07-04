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El pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

Este es el pronóstico del tiempo para el día de domingo 5 de julio de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, incluyendo la temperatura máxima y mínima de la jornada.

El País
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04/07/2026, 19:09
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Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 5 de julio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada fría y con marcada nubosidad en buena parte del país; el rango térmico nacional irá desde una mínima de 2°C hasta una máxima de 15°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que durante la mañana predominará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas; hacia la tarde/noche persistirá una cobertura similar, también con neblinas y lluvias débiles. El viento soplará del este a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h en la mañana, y rotará del noreste y este al suroeste a 10-30 km/h por la tarde/noche, con períodos variables de 0-10 km/h, con temperaturas de 4°C de mínima y 14°C de máxima.

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Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso a cubierto, presencia de nieblas y neblinas, además de baja probabilidad de lluvias débiles; en la tarde/noche el cielo estará cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Los vientos serán del este a 10-30 km/h durante la primera parte del día y luego del noreste y este al sector oeste a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h, con temperaturas de 4°C de mínima y 15°C de máxima.

En el suroeste, la mañana comenzará con aumento de nubosidad, neblinas y precipitaciones escasas, mientras que en la tarde/noche el cielo pasará a estar nuboso y cubierto, con neblinas y lluvias débiles. El viento será del este y noreste a 10-20 km/h en la mañana, y del sector este al suroeste a 10-30 km/h más tarde, con períodos variables de 0-10 km/h, con temperaturas de 3°C de mínima y 12°C de máxima.

Cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones
Cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones
Foto: Archivo El País

En el centro-sur, la jornada iniciará con aumento de nubosidad, neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas; durante la tarde/noche dominará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y lluvias débiles. Los vientos soplarán del este a 10-20 km/h en la mañana y luego del noreste y este al sector oeste a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h, con temperaturas de 3°C de mínima y 12°C de máxima.

Para el este, la mañana estará marcada por cielo nuboso a cubierto, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, con baja probabilidad de precipitaciones escasas; en la tarde/noche continuará la nubosidad abundante, con neblinas, bancos de niebla y lluvias débiles. El viento será del sector este a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h, y luego rotará del sector este al sector oeste a 10-20 km/h, también con períodos variables de 0-10 km/h, con temperaturas de 2°C de mínima y 14°C de máxima.

Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana presentará cielo cubierto, con nieblas y neblinas, y vientos variables de 0-10 km/h que pasarán al sector este a 10-20 km/h; hacia la tarde/noche el cielo estará nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas. El viento rotará del sector este al sector oeste a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h, con temperaturas de 7°C de mínima y 12°C de máxima.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá aumento de nubosidad, neblinas y bancos de niebla, con viento del sector este a 10-20 km/h; durante la tarde/noche el cielo estará cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas. El viento cambiará del sector este al suroeste a 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h, con temperaturas de 4°C de mínima y 12°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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