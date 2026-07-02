El pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana mostrará cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, heladas agrometeorológicas y probables chaparrones.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 3 de julio de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por una jornada fría, con heladas en varias zonas y nubosidad variable. A nivel nacional, las temperaturas irán desde una mínima de -4°C hasta una máxima de 13°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con momentos de mayor nubosidad y presencia de heladas, acompañada por viento del sector sur de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo entre claro y algo nuboso, con períodos nubosos y bajas temperaturas, mientras el viento rotará del sureste al este con intensidad de 10 a 30 km/h, con mínima de -2°C y máxima de 12°C.
Para el noreste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con intervalos de cielo más despejado y heladas, junto con viento del sector sur de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche aumentará la nubosidad por momentos, con bajas temperaturas, neblinas y bancos de niebla, y el viento seguirá del sector sur de 10 a 30 km/h, con mínima de -2°C y máxima de 12°C.
En el suroeste, la mañana comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, períodos de claridad y heladas, con viento del sector sur de 10 a 20 km/h. Durante la tarde y la noche predominará un escenario nuboso, con pasajes de cielo cubierto, neblinas y bajas temperaturas, mientras el viento se mantendrá del sector sur de 10 a 20 km/h, con mínima de -4°C y máxima de 11°C.
En el centro-sur, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con lapsos de cielo cubierto, heladas y probables chaparrones costeros, acompañados por viento del suroeste al sur de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso y cubierto, bajas temperaturas, neblinas y bancos de niebla, con viento del sector sur de 10 a 20 km/h, con mínima de -3°C y máxima de 12°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, heladas, chaparrones y probable precipitación de graupel; el viento soplará del suroeste y sur de 10 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 a 60 km/h en zonas costeras. Más tarde continuará el cielo nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y probables precipitaciones escasas, acompañado por viento del sur y sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h sobre la costa, con mínima de -2°C y máxima de 13°C.
En Punta del Este, la mañana se desarrollará con cielo nuboso, períodos de cubierto, condiciones ventosas, chaparrones y probable precipitación de graupel, junto con viento del suroeste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h. En la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con momentos de cielo cubierto y bajas temperaturas, mientras el viento será del sector sur de 10 a 40 km/h, con mínima de 5°C y máxima de 10°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana mostrará cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, heladas agrometeorológicas y probables chaparrones, con viento del sector sur de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo estará nuboso y cubierto, con neblinas y bajas temperaturas, acompañado por viento del sector sur de 10 a 20 km/h, con mínima de 3°C y máxima de 11°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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