El pronóstico para hoy domingo 5 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 5 de abril se prevé una jornada con abundante nubosidad en todo el país, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y los 22°C.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas. Se prevén vientos del sureste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, y rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 22°C.

En el noreste, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas, acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirán las mismas condiciones, con precipitaciones y probables tormentas, y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 22°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto. Durante la tarde y la noche se espera un aumento de la inestabilidad con precipitaciones aisladas y rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 21°C.

Cielo nublado sobre el barrio Buceo en la ciudad de Montevideo, estado del tiempo, clima, nubes, ND 20260312, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

En el centro-sur, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 20°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cubierto y presencia de neblinas, junto con rachas de viento de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con persistencia de neblinas. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 21°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto. En la tarde y la noche se mantendrán condiciones similares, con nubosidad persistente. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 18°C.

Día nublado en Montevideo. Foto: archivo El País.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cubierto. Durante la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 19°C.

Para los próximos días, Inumet prevé un escenario de inestabilidad persistente, con predominio de cielos cubiertos, precipitaciones frecuentes y tormentas, acompañadas de períodos de vientos intensos y mejoras temporarias hacia mitad de semana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.