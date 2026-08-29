El pronóstico para el domingo 30 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para este domingo 30 de agosto el tiempo en Uruguay tendrá una jornada con nubosidad variable y mayor presencia de inestabilidad hacia la tarde y la noche, con temperaturas que irán desde una mínima nacional de 5°C hasta una máxima de 21°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa, con viento del sureste de 20 a 30 km/h y rachas de 40 km/h. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad hasta quedar entre nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y viento del sureste y este de 20 a 40 km/h. La mínima será de 9°C y la máxima de 21°C.

Para el noreste, la mañana presentará cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de mayor cobertura, presencia de neblinas y viento del sureste y este de 20 a 30 km/h. En la tarde y la noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y viento del sureste y este de 20 a 40 km/h. La mínima será de 10°C y la máxima de 19°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, intervalos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, acompañado por viento del sector este de 10 a 30 km/h. Durante la tarde y la noche predominará el cielo nuboso con períodos de cubierto, continuarán las neblinas y bancos de niebla, habrá probables precipitaciones y el viento del sector este se mantendrá de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 7°C y la máxima de 21°C.

Cielo gris en la Ciudad Vieja. Foto: Estefanía Leal.

En el centro-sur, el tiempo durante la mañana estará algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y viento del sector este de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso con intervalos de cubierto, mientras el viento continuará del sector este de 10 a 30 km/h y podrá registrar rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 5°C y la máxima de 19°C.

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, junto con viento del sector este de 10 a 30 km/h. Más tarde, el cielo se mantendrá nuboso con intervalos de cubierto, persistirán neblinas y bancos de niebla, y el viento del sector este soplará de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 5°C y la máxima de 17°C.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana nubosa, con viento del noreste de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con viento del sector este de 10 a 30 km/h. La mínima será de 9°C y la máxima de 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa, con viento del noreste y este de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, mientras el viento rotará al sector este con intensidad de 10 a 30 km/h. La mínima será de 8°C y la máxima de 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.