El pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 24 de mayo presentará condiciones mayormente nubosas en el país, con un rango térmico que irá desde los 6°C de mínima hasta los 19°C de máxima.

En el noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso y períodos de cubierto, acompañado por nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche continuará la nubosidad con persistencia de neblinas. Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 6°C y 19°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con abundante nubosidad y formación de nieblas y neblinas, en tanto que durante la tarde y noche se mantendrá el cielo parcialmente cubierto con presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste y este entre 10 y 30 km/h, con extremos térmicos de 6°C y 19°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto y neblinas, junto a una precipitaciones de baja probabilidad, mientras que en la tarde y noche continuará la nubosidad con algunas neblinas. Los vientos serán del noreste entre 10 y 20 km/h, con períodos variables, y luego del noreste y este, con temperaturas entre 6°C y 18°C.

En la región centro-sur, la mañana comenzará con cielo nuboso y períodos de cubierto, acompañados de neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia la tarde y noche persistirá la nubosidad con neblinas. Los vientos soplarán del noreste entre 10 y 20 km/h con períodos variables, rotando luego al noreste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 6°C y 18°C.

Hacia el este, la mañana se presentará con cielo cubierto y presencia de nieblas y neblinas, junto a baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en la tarde y noche continuará el cielo nuboso con períodos de cubierto y bancos de niebla. Los vientos serán del este entre 10 y 20 km/h con períodos variables, aumentando luego a 10-30 km/h, con temperaturas entre 7°C y 19°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo cubierto con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, en tanto que durante la tarde y noche se mantendrá nuboso con períodos de cubierto. Los vientos soplarán del noreste entre 10 y 20 km/h con períodos variables, intensificándose luego a 10-30 km/h, con temperaturas entre 11°C y 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana comenzará con cielo nuboso y períodos de cubierto acompañados de neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad. Los vientos serán del noreste entre 10 y 20 km/h con períodos variables, rotando luego al noreste y este entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 8°C y 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.