El pronóstico para este domingo 13 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 13 de septiembre de 2026 el tiempo en Uruguay tendrá una jornada fría, con abundante nubosidad, lluvias débiles en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 4°C a 16°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; el viento soplará del sureste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y baja probabilidad de lluvias débiles, acompañado por viento del sureste a 10-30 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 16°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas, junto con viento del sector sur a 10-30 km/h. En la tarde y la noche continuará la nubosidad abundante, con bajas temperaturas y nuevas precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento rotará al sureste y se mantendrá a 10-30 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 15°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones aisladas, con viento del sector sur a 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. Para la tarde y la noche, el panorama alternará períodos de cielo nuboso y cubierto con momentos de algo nuboso, baja temperatura y baja probabilidad de precipitaciones escasas, con viento del sector este a 10-30 km/h, con mínima de 5°C y máxima de 13°C.

En el centro-sur, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones aisladas, además de viento del sector sur a 10-30 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche seguirán las nubes, con períodos de algo nuboso, bajas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento soplará del sureste y este a 10-30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 13°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones aisladas, con viento del sector sur a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo cubierto, con bajas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas, acompañado por viento del sureste y este a 10-30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 13°C.

Personas abrigadas caminan por la Plaza Independencia. Foto: Archivo El Pais

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, viento del sureste a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento irá del sureste al este a 10-30 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 10°C.

En Montevideo y Área Metropolitana la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, viento del sureste a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y baja probabilidad de precipitaciones escasas, acompañado por viento del sureste al noreste a 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 10°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.