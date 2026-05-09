El pronóstico para este domingo 10 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este domingo 10 de mayo presentará condiciones frías en todo el país, con temperaturas que oscilarán entre los 2°C de mínima y los 14°C de máxima.

En el noroeste, la mañana se presentará con disminución de nubosidad y presencia de heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche el cielo estará claro a algo nuboso con ambiente frío. Los vientos soplarán del suroeste entre 10 y 30 km/h, rotando al oeste en la segunda mitad del día. Las temperaturas irán de 2°C a 14°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con menos nubosidad y heladas agrometeorológicas, seguida de una tarde y noche con cielo claro a algo nuboso y períodos de mayor nubosidad, junto a bajas temperaturas. Los vientos del oeste y suroeste se ubicarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 40 km/h durante la mañana. Se espera un rango térmico entre 2°C y 14°C.

En el suroeste, la mañana tendrá nubosidad variable y heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche el cielo se presentará claro a algo nuboso con descenso de la sensación térmica. Los vientos del oeste y suroeste oscilarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas estarán entre 3°C y 14°C.

En la región centro-sur, la mañana comenzará con abundante nubosidad en disminución, con mejoras y presencia de heladas agrometeorológicas, además de chaparrones. En la tarde y noche el cielo estará claro a algo nuboso, con ambiente frío. Los vientos del oeste y suroeste se mantendrán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la costa. Las temperaturas oscilarán entre 3°C y 13°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con condiciones ventosas en la costa y presencia de chaparrones, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad con períodos de mejora y probables precipitaciones aisladas. Los vientos del oeste y suroeste estarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 3°C a 14°C.

Cómo estará el tiempo el Día de la Madre en Montevideo y Punta del Este

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con chaparrones y condiciones ventosas que generarán bajas sensaciones térmicas. Hacia la tarde y noche se mantendrá la nubosidad con algunas mejoras y baja probabilidad de lluvias. Los vientos del suroeste soplarán entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en la primera mitad del día. La temperatura oscilará entre 11°C y 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con nubosidad variable y mejoras, junto a chaparrones costeros y condiciones ventosas. Durante la tarde y noche el cielo estará algo nuboso con persistencia de bajas sensaciones térmicas. Los vientos del suroeste y oeste se ubicarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h. Las temperaturas se situarán entre 7°C y 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.