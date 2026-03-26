Cuándo vuelven a funcionar con normalidad los liceos de Montevideo tras el paro de docentes de hoy jueves

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES Montevideo) realizó un paro en los liceos de Montevideo por 24 horas durante este jueves 26 de marzo de 2026. El gremio realizó una serie de reivindicaciones, entre las que se encuentran pedidos por mejores condiciones ante situaciones de violencia.

Según le confirmaron desde ADES Montevideo a El País, este paro no implica el cierre total de los centros educativos de Secundaria en Montevideo ya que solo paran los docentes sindicalizados.

El organismo además anunció una movilización al Consejo Directivo Central (Codicen) para este mismo jueves, a las 12:00 horas.

"Acompañamos la ocupación del Liceo 24 en la mañana", indicó ADES Montevideo en un comunicado difundido a través de sus canales oficiales. Además, realizaron los siguientes reclamos de condiciones de trabajo:



"Por centros educativos sin violencia"

"Nuevo protocolo para situaciones de violencia"

"Por la construcción de nuevos liceos en Montevideo"

ADES Montevideo convocó un paro de 24 horas para el jueves 26 de marzo de 2026. Foto: ADES Montevideo.

Cuándo termina el paro de liceos en Montevideo

Debido a que se trata de un paro de 24 horas que fue emitido por ADES Montevideo el miércoles 25 de marzo, se levantará este jueves, por lo que los liceos volverán a funcionar con normalidad a partir del viernes 27 de marzo de 2026, justo un día antes del fin de semana que antecede el receso en los liceos por la Semana de Turismo.

Vacaciones por Semana de Turismo

En este 2026, ANEP tendrá tres recesos de una semana para estudiantes y docentes: vacaciones de Turismo, vacaciones de julio y de setiembre.

Primaria tendrá receso en la Semana de Turismo, desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril. Las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio, y las vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre.

Alumnos en un liceo. Foto: Archivo El País.

Los liceales tendrán Turismo en las mismas fechas que Primaria, y sus vacaciones de julio serán del 29 de junio al 3 de julio y, también al igual que los escolares, una semana de vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre.

Por su parte, UTU tendrá recesos en las mismas fechas que Primaria y Secundaria en este 2026, según su calendario académico para el año lectivo 2026.