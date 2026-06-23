Cortes de calle y desvíos en Montevideo por obras desde este martes 23 de junio: zonas afectadas

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que realizará varias interrupciones de tránsito que afectan tramos puntuales de Montevideo en franjas de 7:00 a 17:00 horas. Por este motivo, recomiendan prever demoras y rutas alternativas.

Habrá cortes y restricciones de circulación por trabajos programados que se extienden durante la jornada de este martes 23 de junio, en el horario pautado. La afectación incluye tramos de Venezuela, Colombia, Luis Lamas y Plácido Ellauri, lo que impacta recorridos habituales de barrios residenciales y conexiones transversales.

Además, desde el lunes 22 de junio habrá desvíos en el tramo entre Murillo y Liverpool. Los trabajos implican la reparación del hormigón deteriorado y se extenderán por, aproximadamente, dos meses.

Los desvíos en el tránsito previstos por este motivo son:



Desvío hacia el norte: Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.

Desvío hacia el sur: Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo, Av. Bolivia.

Listado completo de cierres vehiculares para este martes 23 de junio

Según lo establecido por la Intendencia de Montevideo, los cortes previstos son:

