Cortes de calle y desvíos en Montevideo por obras desde este martes 23 de junio: zonas afectadas
La intendencia capitalina comenzó trabajos viales que alterarán la circulación vehicular durante dos meses. Conocé las modificaciones y desvíos de calles, los plazos y motivos de los cortes.
La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que realizará varias interrupciones de tránsito que afectan tramos puntuales de Montevideo en franjas de 7:00 a 17:00 horas. Por este motivo, recomiendan prever demoras y rutas alternativas.
Habrá cortes y restricciones de circulación por trabajos programados que se extienden durante la jornada de este martes 23 de junio, en el horario pautado. La afectación incluye tramos de Venezuela, Colombia, Luis Lamas y Plácido Ellauri, lo que impacta recorridos habituales de barrios residenciales y conexiones transversales.
Además, desde el lunes 22 de junio habrá desvíos en el tramo entre Murillo y Liverpool. Los trabajos implican la reparación del hormigón deteriorado y se extenderán por, aproximadamente, dos meses.
Los desvíos en el tránsito previstos por este motivo son:
- Desvío hacia el norte: Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.
- Desvío hacia el sur: Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo, Av. Bolivia.
Listado completo de cierres vehiculares para este martes 23 de junio
Según lo establecido por la Intendencia de Montevideo, los cortes previstos son:
- Gral. Pagola (desde Democracia hasta Constitución): de 07:00 horas a 17:00 horas (hasta el 30/6), por trabajos en la vía.
- Minas (desde Galicia hasta Cerro Largo): todo el día (hasta el 30/6), por tareas de saneamiento.
- Pablo de María (desde Canelones hasta Charrúa): todo el día (hasta el 30/6), por saneamiento.
- Venezuela (desde Arturo Lezama hasta Francisco Acuña de Figueroa): de 07:00 horas a 17:00 horas, por trabajos en la vía.
- Solano Antuña (desde Ellauri hasta Luis de la Torre): de 07:00 horas a 14:00 horas, por trabajos en la vía.
- Cornelio Cantera (desde Av. Garibaldi hasta Estero Bellaco): de 07:00 horas a 18:00 horas, por llenado de hormigón.
- Marsella (desde Av. Garibaldi hasta Colorado): todo el día (hasta el 3/7), por trabajo para UTE.
- Placido Ellauri (desde Julio César hasta Basilio Pereira de la Luz): de 07:00 horas a 17:30 horas, pot trabajos en la vía.
- Colombia (desde Paraguay hasta calle 8131 / cont. Río Negro): de 07:00 horas a 17:00 horas, por trabajos en la vía.
- Luis Lamas (desde Marco Bruto hasta Luis A. Herrera): de 07:30 horas a 16:00 horas, por llenado de hormigón.
- Suipacha (desde Justicia hasta República): de 08:30 horas a 16:30 horas, por saneamiento.
- Géminis (desde Mercedes Olivera hasta Géminis y Rosario): todo el día (hasta el 29/6), por trabajos viales.
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