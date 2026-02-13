Corte de tránsito y desvío en 18 de Julio: dos taxis chocaron y derribaron un semáforo

Dos taxis chocaron a primera hora de la mañana de este viernes en el cruce de 18 de Julio y Convención, en pleno Centro de Montevideo. Los hombres resultaron con heridas leves, pero el tránsito quedó cortado.

El Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM) informó que el semáforo se encuentra apagado y la circulación hacia el este, por la avenida 18 de Julio, permanece cortada. El tránsito se desvía por San José.

🚦Semáforo apagado por siniestro en:

📍 Av. 18 de Julio y Convención.

❌Cortada la circulación hacia el Este.



🚙 El tránsito desvía por San José.



Extremar precaución al circular. pic.twitter.com/z2ENTlYzGs — Montevideo Tránsito (@imtransito) February 13, 2026

Según detalló Canal 10, uno de los taxis circulaba habilitado por 18 de Julio cuando el otro vehículo cruzó con roja por Convención.

Uno de los autos quedó sobre la avenida y el otro chocó y derribó un semáforo en la esquina. No hubo más personas ni vehículos involucrados.