Acto de vandalismo sobre cables de fibra óptica dejó a más de 1.400 clientes de Antel sin internet en La Unión
La empresa de telecomunicaciones informó que los cables de fibra óptica que corresponden a la Central Unión fueron vandalizados, lo que impactó en interrupciones del servicio para 1.456 clientes.
Antel informó este viernes de una afectación en sus servicios en la zona de La Unión, luego de que se vandalizaran cables de fibra óptica correspondientes a ese barrio. En total, se vieron afectados 1.456 servicios, que sufren interrupciones desde la mañana de este viernes.
La empresa de telecomunicaciones está al tanto de la situación y ya trabaja para restablecer los primeros servicios. "Antel informa que fueron vandalizados cables de fibra óptica que corresponden a la Central Unión, departamento de Montevideo. Por esta razón, 1.456 servicios fueron afectados y experimentan interrupciones", señaló la empresa estatal.
El Mundial ya se juega con Antel: los clientes podrán ver a la Celeste sin consumir datos
Antel, sponsor oficial de la Celeste, resolvió exonerar el tráfico para que sus clientes puedan disfrutar, a través de las diferentes pantallas, de los partidos de Uruguay. El beneficio también abarca al partido inaugural, las semifinales, la final y los otros encuentros que transmita Canal 5 por Antel TV.
Esta exoneración se aplica para los contratos de telefonía móvil e internet hogar, así como para los servicios prepagos móviles y Universal Hogares, que deberán tener saldo en sus cuentas. Uruguay debutará en la competencia, en el Grupo H, el 15 de junio frente a Arabia Saudita; luego el 21 de junio se medirá con Cabo Verde, y finalizará esta etapa el 26 de junio frente a España.
El presidente de Antel, Alejandro Paz, explicó que de esta forma la empresa está “democratizando el acceso a este evento tan importante para los uruguayos”, lo cual es posible gracias a la infraestructura que llega a cada rincón del país.
Subrayó que “todos los uruguayos van a poder ver los principales partidos sin ningún costo agregado, a través de la emisión conjunta de Canal 5 y Antel Tv”. Los partidos de la transmisión de Canal 5 por Antel TV solo se podrán ver en territorio uruguayo
Otros beneficios
Antel habilitará, además, recargas promocionales para servicios móviles y servicios de internet hogar por los meses de junio y julio, beneficios para nuevos servicios y renovaciones, así como paquetes especiales de roaming para Canadá, Estados Unidos y México.
Asimismo, mantendrá activa la conversación con los clientes a través de experiencias digitales como meet & greet con la Selección Uruguaya; Penca Antel Ovación y otras que se irán comunicando en nuestras redes.
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