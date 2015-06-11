Secuestro de empresario: arrestaron a dos dominicanos y a un uruguayo

Los sospechosos del crimen son dos ciudadanos de República Dominicana, mayores de edad, y un uruguayo menor de edad. La víctima fue rescatada por la Policía y presentaba un balazo en un brazo.

Efectivos policiales rescataron hoy a un empresario del sector metalúrgico que había sido secuestrado por delincuentes armados en la zona de Avenida General San Martín y Felipe Contucci.

Al momento de ser encontrado, la víctima presentaba un impacto de bala en uno de sus brazos y estaba atado a una silla en el interior de una vivienda precaria ubicada en el barrio Marconi. Fue trasladado a un centro asistencial por los propios efectivos.

Denuncia al 911

Esta mañana, cerca de las 8.30 horas, el servicio policial de emergencia 911 recibió la denuncia de que dos personas armadas introdujeron por la fuerza a otra persona en un vehículo, en la zona de Avenida General San Martín y Felipe Contucci.

Quien denunciaba lo ocurrido dijo que escuchó el disparo de un arma de fuego y pudo brindar la descripción del vehículo al que fue subido el empresario, así como la matrícula del mismo.

Rápidamente se montó un fuerte operativo policial, saturando la zona con unidades de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM) y del Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional III. También se contó con apoyo de unidades de la Guardia Republicana ya que se produjo un ataque de piedras contra los efectivos que allí trabajaban.

El rápido accionar policial permitió descubrir poco tiempo después una camioneta que coincidía con la descripción aportada, así como la matrícula, en la intersección de las calles Nogueira e Iraola, en el barrio Marconi. También cerca se encontró un rastro de sangre.

La investigación permitió que la Policía llegara hasta una precaria vivienda donde se encontró la víctima, amarrada a una silla. También estaban dos personas, ciudadanos dominicanos mayores de edad, que fueron arrestados. Además se incautó un arma de fuego.

Una vez liberado, el empresario fue trasladado a un centro asistencial donde se le diagnosticó herida de arma de fuego en el brazo izquierdo, siendo posteriormente derivado a otro centro particular, según la información que divulgó la Jefatura de Policía capitalina.

Junto a los dominicanos, de 28 y 24 años de edad, fue detenido luego un menor de edad, de nacionalidad uruguaya, por su posible relación con el hecho.

Para la Policía el caso "impresiona como un secuestro con intención de obtener una suma importante de dinero", pero esta aspecto deberá ser corroborado ahora por la investigación policial y judicial. Uno de los detenidos trabajaba con el empresario secuestrado y herido.

La Policía destacó que el despliegue y respuesta policial se realizó tres minutos después de recibirse la denuncia y se agradeció la colaboración de quienes alertaron sobre lo ocurrido al 911.

Divulgaron foto del vehículo en el que se llevaron al empresario. Foto: Jefatura de Policía

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