Villar: "Nada surgió en 8 años, ni desde que renuncié ¿el gobierno está en campaña?"

Álvaro Villar, uno de los candidatos por el Frente Amplio a las elecciones departamentales, y exdirector del Hospital Maciel dijo que esperará a que se concrete la denuncia de ASSE sobre hechos con “apariencia delictiva” en su gestión para dar su visión, pero remarcó que en las investigaciones ya realizadas "no hubo una sola irregularidad encontrada en el Hospital Maciel" y cuestionó si el gobierno "está en campaña".

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió ayer por unanimidad, denunciar ante la Fiscalía General de la Nación una serie de hechos con “apariencia delictiva” durante la gestión de Villar al frente del Hospital Maciel informó hoy El País.



Villar escribió esta mañana en su cuenta de Twitter que se están generando "sistemáticas supuestas denuncias a las que acceden los medios antes" y dijo que "no es un hecho aislado, es un método". "Nada surgió en 8 años, ni desde que renuncié. ¿El gobierno está en campaña? El Maciel es un Hospital modelo que atiende a los más pobres. No podrán manchar su prestigio", afirmó.

El País intentó sin éxito ayer comunicarse con Villar. Su encargado de prensa señaló: “No vamos a hablar hasta que no haya comunicación oficial por parte de ASSE. Una vez conocida la denuncia, sí podemos elaborar una respuesta”.



Sin embargo, esta mañana consultado por Sarandí, Villar se refirió al asunto y planteó que la denuncia de ASSE "se suma a supuestas denuncias que están apareciendo ahora que estamos a un mes de las elecciones y no aparecieron en ocho años de gestión". Villar insistió en que "son todas supuestas" irregularidades y planteó que esperará a tener la "denuncia clara" para opinar aunque desestimó parte de los aspectos detectados.

Entre los asuntos que incluye la denuncia se encuentra la detección de contratación de una empresa de forma directa, no realización de rendiciones de cuentas de los fondos provenientes de la Lotería Nacional ni de otras donaciones y la existencia de un arquitecto que percibía tres salarios por realizar una misma función en el Maciel, entre otros.

"Ya van cinco supuestas denuncias que después se demostró que ninguna de ellas era real; hasta el día de hoy a mi no me citaron por ninguna denuncia concreta", insistió. Y agregó: "En todos estos años yo di entrada al hospital a todas las auditorias y controles; hubo una comisión parlamentaria que investigó todo lo que pasó en ASSE y no hubo una sola irregularidad encontrada en el Hospital Maciel sino que hemos recibido felicitaciones por todas las obras que se hicieron y las formas".



"Yo no entiendo que de golpe a un mes de la campaña, justo al otro día de haber lanzado la propuesta mas fuerte de transporte colectivo se largue ahora una supuesta denuncia", dijo Villar, quien concluyó: "Se mandaron cuatro auditorias de apuro sobre el hospital en este tiempo, me parece perfecto que se investigue y cuando se llegue a las cosas que se dicen me citen y me interroguen. Que la auditoría haga su trabajo".