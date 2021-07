La variante Delta atacaría a la población más joven de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La variante Delta, 97% más transmisible que la forma original del COVID-19, ya se encuentra en el Uruguay. Según supo El País, solo seis de los 86 casos de viajeros que retornaron tras las vacaciones de invierno tenían las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Con respecto a esto, el ministro Salinas dijo en conferencia de prensa este sábado que esta “es una epidemia dentro de la epidemia y que se da sobre los no vacunados”.

Hoy hay aproximadamente un 10% de la población que está habilitada a vacunarse y no lo ha hecho. Estas personas se distribuyen entre las diferentes franjas etarias, pero los menores de 18 son los que menos se han agendado. El subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, dijo a El País que hay que tener en cuenta que los jóvenes de entre 12 y 18 años fueron la última franja que se incorporó al esquema y que en cierta medida “es esperable” que demoren un poco en anotarse debido a su edad.



Además de ser el rango etario con menor adhesión a la vacuna, aún no hay ningún menor de 18 años que haya cumplido los 14 días después de la segunda dosis y, por lo tanto, ninguno cuenta con la inmunización completa.

En este sentido, la inmunóloga e integrante de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV), María Moreno, dijo al respecto que “el mayor riesgo” de Delta está en la población joven porque “no ha llegado a un porcentaje de inmunización alto y además interaccionan entre ellos”. Moreno señaló: “Cuando hablamos de inmunidad de rebaño hablamos de un porcentaje homogéneo. Si hay una población con bajo porcentaje y que además se relaciona mucho entre sí, entonces pueden surgir grandes brotes y que eso después se transmita a nivel de hogar”.

A pesar de que desde el MSP han apoyado la idea de que la variante ataca especialmente a quienes aún no se inocularon, Moreno dijo que “no hay que generar demasiada confianza en los vacunados, porque estos seguramente no terminan en el hospital, pero sí queda claro que se contagian y pueden traer el virus al país”.



En este sentido, la inmunóloga dijo que “es muy peligroso” que los vacunados no tengan que hacer cuarentena después de viajar “mientras no alcancemos un porcentaje aún mayor” de personas inmunizadas.

Salinas dijo el sábado que desde el gobierno “se estudia” la posibilidad de modificar el decreto que exonera a los vacunados del aislamiento al llegar del exterior.

Tercera dosis.

Por el momento, el gobierno está haciendo un seguimiento a los contactos de las personas infectadas con la variante de origen indio. En caso de que la Delta comience a circular más, la necesidad de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 que aumente la inmunidad de la población podría llegar antes de lo previsto.

Según la inmunóloga Lucía Vanrell, Uruguay tiene “una gran ventaja” con respecto a otros países debido al porcentaje de inmunización que ya ha logrado, pero “la poca información disponible sobre Coronavac”, sumado a que tiene una efectividad menor a la vacuna de Pfizer, “apura la llegada de una tercera dosis y el gobierno debería implementarla en el futuro cercano”.



En la misma línea, el director del laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur, Gregorio Iraola, manifestó a El País que la llegada de Delta “pone sobre la mesa” la posibilidad de una tercera dosis. “Haciendo una combinación entre las vacunas que tiene Uruguay puede haber un efecto positivo; esa es una posibilidad y creo que si hay evidencia se va a implementar”, sostuvo Iraola.



Sin embargo, Moreno dijo que “aún hay dudas” sobre la administración de la tercera dosis y que “no necesariamente” se acelera el proceso de decisión sobre si darlas o no por la llegada de variantes de preocupación al país.

Funcionaria de la salud prepara una dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Foto: Estefanía Leal

Hay 26 casos de Delta, 14 de Beta y dos de Alfa.

El MSP estima que unas 4.000 personas viajaron al exterior durante los primeros días de julio y, de estos, 86 resultaron positivos al regresar. De estos, 26 se infectaron con la Delta, dos con la variante Alfa (la británica, que ya estuvo en Uruguay), una de lambda (la andina, que también había sido encontrada antes), 22 de Gamma (más conocida como P1 que ya circula en Uruguay), y 14 de Beta (la sudafricana, que es la primera vez que se reporta).