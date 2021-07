Hallan la variante Delta en Uruguay: “la epidemia de los no vacunados”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La variante Delta del virus que causa la enfermedad del COVID-19 está en Uruguay. Esta mutación viral -que fue encontrada por primera vez en la India y se ha extendido hasta convertirse en la dominante en el mundo- se detectó en al menos 26 pasajeros que retornaron desde el exterior antes del 15 de julio.

Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur y uno de los científicos que integran el Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 responsable del hallazgo, explicó que todavía no puede hablarse de una circulación a escala país, porque “se trata de introducciones” puntuales de personas que fueron aisladas.



Solo uno de los pasajeros contagió a un familiar directo en Uruguay. El resto, hasta el momento continúa su aislamiento preventivo y cursa la infección sin grandes complicaciones. Son residentes de Montevideo, Durazno y Canelones.



El Ministerio de Salud Pública (MSP) estima que unos 4.000 viajaron fuera de fronteras con motivo de las vacaciones de invierno. A su regreso, 86 muestras dieron positivo al test de diagnóstico del nuevo coronavirus. Entre los casos positivos, el Grupo de Trabajo Interinstitucional ya secuenció 65 y encontró las tres variantes que la Organización Mundial de la Salud rotuló como “problemáticas” dado que su transmisibilidad es mayor: además de las 26 muestras de Delta, hubo dos de Alfa (la británica, que ya había sido hallada en Uruguay), una de lambda (la andina, que también había sido encontrada antes), 22 de Gamma (más conocida como P1, predominante en territorio nacional), y 14 de Beta (la sudafricana, que es la primera vez que se reporta).



Los 14 casos de la Beta corresponden a los tripulantes de un pesquero. Dos de esos infectados están internados, pero fuera del área crítica.



Para evitar los dedos acusadores, como había ocurrido con la concurrente a un casamiento antes del comienzo de la epidemia local, el ministro de Salud, Daniel Salinas, evitó referirse a datos personales. Pero sí reconoció dos características distintivas: la mayoría son jóvenes y no estaban vacunados (o no habían completado su esquema de vacunación).



Según supo El País, solo seis de los 86 casos tenían las dos dosis contra el COVID-19. En este sentido, Salinas dijo que esta “es una epidemia dentro de la epidemia que se da sobre los no vacunados”.

¿Y ahora qué?

La improvisada conferencia que el MSP organizó en la tardecita de ayer para informar los hallazgos -al respecto, Salinas dijo que “la salud no reconoce fines de semana ni feriados”- sufrió un retraso por problemas con el audio. Mientras los técnicos intentaban solucionar esas dificultades, hicieron sonar por los parlantes de la sala el disco Calma, del guitarrista Gustavo Ripa. Y pareció una antesala del mensaje que las autoridades quisieron dar.



La calma que intentó transmitir el ministro se basó fundamentalmente en un hecho: por lo que se sabe, las variantes del virus atacan principalmente a las personas no vacunadas o con el esquema de vacunación incompleto. “No hay vuelta, hay que vacunarse”, dijo el secretario de Estado.



La doctora en Ciencias Biológicas e integrante del Grupo de Trabajo Interinstitucional Pilar Moreno dijo a El País que los casos importados de las nuevas variantes encontrados en Uruguay vienen de cuatro lugares: Europa, Estados Unidos, Brasil y Argentina (sin contar el pesquero). Moreno apuntó que no se sabe con exactitud en qué fecha llegaron las nuevas variantes al país. Además, explicó que hasta el momento la proveniente de la India es la más contagiosa, siendo un 97% más transmisible que la versión original del virus. “Cada infectado, se estima, contagia a entre cinco y ocho nuevas personas” no vacunadas.



“En los países que llevan más de 50% de vacunación completa (como sucede en Uruguay) se ve que la Delta aumenta un poco los casos y las hospitalizaciones, pero casi no mueve la aguja en las muertes”, señaló Moreno. A partir de su capacidad de transmisibilidad tan alta, esta variante termina siendo “más eficiente” que las otras y, eventualmente, las desplaza y se vuelve la de mayor circulación. Moreno lo sintetizó así: “Es como una carrera de 100 metros llanos: el más veloz es el que gana, salvo que venga alguien que sea aún más veloz”.



A partir del ingreso de nuevas variantes, el ministro Salinas dijo ayer que se comunicó con el presidente Luis Lacalle Pou y está sobre la mesa “estudiar” la posibilidad de que las personas vacunadas ahora deban permanecer en cuarentena hasta no tener el segundo resultado de PCR negativo a los siete días de haberse hecho el que es necesario para ingresar al país. Esto modificaría los protocolos que estableció el MSP en mayo, que permiten a estas personas no permanecer en aislamiento. Salinas dijo que la modificación está “a consideración en forma rápida”. Entre los cambios, además, se impondría la cuarentena también a los viajeros menores de ocho años.



Dada la circulación comunitaria del virus, en un mundo que lleva menos del 13% de la población completamente vacunada, es esperable que el virus siga mutando, dijo el mi- nistro Salinas. No solo eso: “Quizás la enfermedad se vuelva endémica, como sucede con la gripe”.



La buena noticia es que las vacunas que se administran en Uruguay demuestran efectividad ante las nuevas variantes. El MSP recibió el jueves un informe chileno que señala que la cantidad de anticuerpos circulantes tras las dos dosis empieza a caer con el tiempo, lo que abre la hipótesis de la necesidad de una tercera dosis. De todas maneras, esos anticuerpos protegen contra la Delta (aunque con un poco menos de efectividad).

La voz de los expertos

GREGORIO IRAOLA “Para hablar de circulación local deberíamos tener evidencia de casos que no tienen antecedente de viaje. Eso todavía no lo hemos encontrado. Por el momento solamente estamos hablando de introducciones que ojalá no hayan contagiado a otras personas en el territorio nacional”.

Daniel Salinas “Tenemos que ir madurando y saber que quizás esto se vuelva endémico. En esa hipótesis, cada tanto va a haber que hacer una inmunización como con la gripe y va a haber nuevas mutaciones. El mundo en grandes números no está inmunizado y la circulación hace que el virus vaya mutando”.