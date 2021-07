Antía reiteró idea de que turistas se vacunen en Uruguay: "Hay suficientes" dosis, dijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, reiteró su idea de poner en práctica un turismo de vacunas, esta vez en el marco del plan del gobierno de flexibilizar la apertura de fronteras para que turistas extranjeros puedan ingresar al país en la primavera.

"Creo que podríamos, llegado noviembre, tener un camino de vacunación para todos aquellos que nos visiten. Hay suficientes vacunas y creo que sería una buena inversión del gobierno tener vacunas para todos aquellos que no se han vacunado", indicó el jerarca ayer domingo, en declaraciones recogidas por Radio Uruguay.



Antía consideró que en este plan, incluso el sector privado podría vacunar y ayudaría, en su opinión, a adelantar la temporada y por tanto generar oportunidades más tempranas para los sectores vinculados. "Vendría mucho turismo para esto", consideró.



De todas maneras, el intendente aseguró que la idea es a largo plazo y no en los próximos meses, cuando el objetivo es exigir que los extranjeros tengan las dos dosis contra el coronavirus aplicadas para poder ingresar.



"Nosotros aspiramos a estar en condiciones de recibir a todos aquellos que nos quieren visitar y que estén vacunados. A los que no están vacunados ya les digo que no los vamos a recibir, porque con este problema pendiente, tenemos que cuidar a nuestra gente", indicó.



El jefe comunal agregó que estuvo en contacto con las autoridades del gobierno, a quienes notó "muy optimistas en cuanto a la apertura de fronteras en un par de meses".

Esta no es la primera vez que Antía menciona la idea de vacunar a los turistas como ya se hace en algunos países. "Primero vamos a vacunar a todos los uruguayos, que todavía están faltando algunos, pero ya está planteado el tema", indicó a fines de junio.



"Lo hablamos con el gobierno. De hecho, la Dirección de Turismo también lo habló y es muy probable que una vez que se vacunen todos los uruguayos, que faltan pocos meses, antes de la temporada podamos tener la solución para que aquel que visite Uruguay se vacune. Creo que eso va a salir, pero a su tiempo", expresó.

En la mañana de ayer domingo, durante su visita al Hospital Militar, el presidente Luis Lacalle Pou indicó que el plan de apertura trazado para las próximas semanas por el momento se mantiene, pese a que se detectaron cuatro tipo de variantes en Uruguay, entre ellas de la Delta, detectada en 26 personas.



En esa misma línea, el mandatario aseguró que el objetivo sigue siendo flexibilizar la apertura de fronteras hacia la primera, y explicó: "No cambia (los planes), porque no estamos hablando ni de esta semana ni del mes que viene. Estamos hablando en principio de primavera".



"No tomen al pie de la letra que en primavera se va a abrir, (pero) estamos pensando con ese horizonte", expresó.