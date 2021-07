Batthyány sobre variante Delta: "El ingreso fue mucho más alto de lo que esperábamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director del Institut Pasteur Montevideo, Carlos Batthyány, dijo que la reciente llegada de la variante Delta a Uruguay fue en un volumen mayor al esperado; sin embargo, planteó que dado el nivel de vacunación de la población es un tema que "del que nos tenemos que ocupar, pero en principio no preocupar”.

"El ingreso (de la variante Delta) fue mucho más alto de lo que esperábamos. Entraron 26 casos en un período de tiempo muy acotado, casi que a un promedio de un paciente por día”, dijo el experto a Informativo Sarandí (Radio Sarandí).



“Uruguay tiene casi un 50% de su población completamente vacunada”, argumentó Batthyány en favor a cómo recibe el país el ingreso de la cepa, pero planteó que hay un "desafío" en saber cómo se comportará.

“Es un experimento que va a pasar, y que lo vamos a ver nosotros en nuestro territorio, y es si Delta puede desplazar o no a la variante Gamma, a la variante P.1. No lo sabemos”.



Por eso Batthyány hizo especial énfasis en la importancia de la vacunación contra el coronavirus. Dijo que a nivel internacional, “las vacunas son eficaces” y previenen que los “pacientes eventualmente se infecten”, tengan algún curso clínico, pero no sufran “grandes complicaciones".



“En lo personal no espero que con el estado vacunal que tiene Uruguay y otras características que nos hacen particulares, por ejemplo la densidad poblacional, que haya un comportamiento como nos pasó en marzo cuando entró la variante P.1 de Brasil (ahora variante Gamma) que nos encontraba en una situación mucho más compleja desde el punto de vista epidemiológico y sin vacunas”, concluyó.